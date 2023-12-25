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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

سحرت الجميع بجمالها.. من هي الألبانية دريتا زيري ملكة جمال الأرض؟

ملكة جمال الأرض
ملكة جمال الأرض

تمكنت الحسناء الألبانية دريتا زيري من تحقيق إنجاز تاريخي بفوزها بلقب ملكة جمال الأرض 2023. وقد جرت المسابقة في مدينة نها ترانج الفيتنامية، قبل أيام، وشاركت زيري في المسابقة مع 84 مرشحة أخرى من مختلف دول العالم.

دريتا زيري ملكة جمال الأرض

وبعد منافسة شرسة وتنافس قوي، تمكنت دريتا زيري من الفوز بلقب ملكة جمال الأرض 2023 وسط تفاعل كبير من الجماهير والمشجعين. وتعد زيري أول ألبانية تحقق هذا الإنجاز التاريخي، حيث أحضرت لبلادها فخرًا واعترافًا عالميًا.

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تبلغ زيري من العمر 23 عامًا وهي طالبة في كلية الحقوق، كما تعمل في مجال حماية البيئة والمحافظة على التنوع البيولوجي. وقد حصلت على تأييد لجنة التحكيم بفضل جمالها الطبيعي وثقافتها المتميزة.

من هي دريتا زيري - ملكة جمال الأرض 2023 ؟

دريتا زيري تبلغ من العمر 23 عامًا وهي طالبة في كلية الحقوق. إلى جانب دراستها، تعمل أيضًا كناشطة بيئية متحمسة. تركز جهودها على حماية المحيطات والحفاظ على التنوع البيولوجي.

ملكة جمال الأرض

بالنسبة إلى مظهرها، يُذكر أن طول دريتا زيري يبلغ 1.73 متر، بخلاف فوزها بلقب ملكة جمال الأرض 2023، حققت دريتا إنجازات أخرى في عالم مسابقات الجمال. 

وحصلت على لقب "Miss Shqiperia" لعام 2022، وهو لقب يمثل ألبانيا. كما تم تتويجها بلقب "الوصيفة الثانية وملكة جمال بيكيني العالم 2022".

مسابقة ملكة جمال الأرض

تجدر الإشارة إلى أن مسابقة ملكة جمال الأرض تُعد واحدة من أبرز مسابقات جمال العالم. ورغم الانتقادات التي تعرضت لها هذه المسابقة، فإنها تحتل مكانة مرموقة إلى جانب مسابقات أخرى مشهورة مثل "ملكة جمال الكون" و"ملكة جمال العالم" و"ملكة جمال الدولية".

يُذكر أن مسابقة ملكة جمال الأرض 2023 أُقيمت في فيتنام، وهذه المرة الثانية التي يحتضن فيها هذا البلد المسابقة. السابقة كانت في عام 2010 في مقاطعة خانه هوا الساحلية بجنوب وسط البلاد.

وتعد مسابقة ملكة جمال الأرض واحدة من أبرز مسابقات جمال العالم، حيث تجمع المرشحات من مختلف الثقافات والأعمار والخلفيات. وتعمل الفائزة بلقب ملكة جمال الأرض كسفيرة للحملات البيئية وتسعى لنشر الوعي حول قضايا البيئة والتنمية المستدامة.

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