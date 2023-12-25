أجمد 5 موبايلات في التصوير هذا العام| iPhone 15 ليس بينهم

2023، عام تم فيه تطبيع أنظمة الكاميرا الرائعة على الهواتف القابلة للطي وقربنا من مستقبل تتوفر فيه جميع الهواتف الرائدة بكاميرات لا ترحم - إنه أمر لا مفر منه، وقد يأتي حتى في عام 2024 .

وفقا ل Ivan المحلل التقني بموقع Gsmarena التقني ، قام بعرض مقاراناته وتحليلاته الشخصية وقال، كاميرات الزاوية العريضة على معظم الهواتف رائعة هذه الأيام وتلتقط صورًا متشابهة إلى حد كبير. المقربات هي التي تعجبني أكثر - فهي تمنحني الحرية الإبداعية لالتقاط صور مثيرة للاهتمام بزوايا فريدة. لذلك، بترتيب عكسي، إليكم أفضل 5 هواتف لدي لهذا العام.

1. Nothing Phone (2)

انتظر لحظة، لا يحتوي هاتف Nothing Phone (2) حتى على كاميرا تقريب، ما الذي يحدث؟ نعم، هاتف Nothing Phone (2) ليس الهاتف الذي أحمله ولا هو هاتف سأحمله، لكنه فريد ومريح وسلس الاستخدام ويعد متعة حقيقية.

إنه أيضًا أحد أفضل الهواتف التي يمكنك شراؤها إذا كنت تبحث عن جهاز موثوق ومدروس بسعر معقول، إنها توصية سهلة عندما يسألني شخص ما على ميزانية محدودة عن الهاتف الذي يجب شراؤه.

أجمد 5 موبايلات في التصوير هذا العام| iPhone 15 مش وسطهم

2. OnePlus 12

قد يكون هاتف OnePlus 12 هو الهاتف الأقل استقرارًا على الإطلاق، تبدو مواصفاته وكأنها أفضل ما فيها - شاشة 1440 بكسل 6.82 بوصة مع 120 هرتز و 4500 نيتس، ومعالج Snapdragon 8 Gen 3، تصل إلى 24 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بطارية 5400 مللي أمبير مع شحن سلكي 100 وات ولاسلكي 50 وات، مقاومة للماء IP68 - أشياء من الدرجة الأولى.

لكن ما أثار إعجابي أكثر هو نظام الكاميرا، والذي قمنا باختباره بالفعل على OnePlus Open - إنه مجموعة من المستشعرات عالية الجودة مع عدسات رائعة في المقدمة.

التقريب مثير للإعجاب بشكل خاص بالنسبة لي - 70 مم هي واحدة من البعد البؤري المفضل لدي وهي مقترنة بعدسة f / 2.6 مع قدرات تركيز قريب على نصف الماكرو ومستشعر كبير نصف بوصة.

أجمد 5 موبايلات في التصوير هذا العام| iPhone 15 مش وسطهم

3. vivo X100 Pro

هاتف vivo X100 Pro هو مثال للتميز في عالم الهواتف الذكية، يرث مستشعر 1 بوصة من X90 Pro، والذي أحببته تمامًا عندما قارنته بكاميرا S23 Ultra ذات 200 ميجابكسل وبقية كاميرات 1 بوصة، لكنه يضيف تقريبًا فريدًا 100 مم قد يكون أفضل تقريب في هاتف اليوم. يستخدم نفس مستشعر OV64B الموجود خلف التقريب في OnePlus 12 (OnePlus Open، Oppo Find N3) ولكن تم اقتطاعه إلى جزء 50 ميجابكسل من أصل 64 ميجابكسل الأصلي ومقترنًا بمنظار فريد معتمد من Zeiss مع عناصر عائمة. لماذا هذه مهمة؟ لأنها تسمح بمسافة تركيز قريب 18 سم - ماكرو حقيقي من عدسة طويلة - أشياء مذهلة.

أجمد 5 موبايلات في التصوير هذا العام| iPhone 15 مش وسطهم

4. Samsung Galaxy S23 Ultra

لقد أنهيت كل عام باستخدام هاتف Galaxy S Ultra الحالي منذ وجود هاتف Galaxy S20 Ultra، ولكن في عام 2023، سيضطر هاتف Galaxy S23 Ultra إلى الابتعاد عن المركز الأول في جيبي.

لقد استخدمت هاتف Galaxy S23 Ultra منذ إطلاقه في فبراير واستمتعت به منذ ذلك الحين.

لقد أصبحت أحب S Pen وأصبح جزءًا لا يتجزأ من ذكرياتي - أصبح التقاط صور شخصية لمسافات طويلة مع أصدقائي في رحلتنا السنوية نهاية الصيف تقليدًا خاصًا بـ S Pen.

الشاشة مذهلة، وواجهة المستخدم One UI سهلة الاستخدام وموثوقة، وقد كانت Samsung ممتازة في دعم البرامج.

لقد التقطت 99٪ من صور شخصية الخاصة بي به منذ فبراير ويمكنني القول إن كاميرا التقريب 10x، رغم أنها ليست الأفضل من الناحية الفنية، فهي فريدة وأتمنى أن تجد سامسونج طريقة لإبقائها في S24 Ultra - ربما عن طريق تمديد وحدة 5x فائقة إلى 10x.

لكن كما قلت، 70 مم هي واحدة من البعد البؤري المفضل لدي وعند هذا المستوى، فإن تقريب 3x من سامسونج أقل من معظم الهواتف الرائدة التي تحتوي على تقريب 3x - Xiaomi 13 Pro، Xiaomi 13 Ultra، و...

أجمد 5 موبايلات في التصوير هذا العام| iPhone 15 مش وسطهم

أوبو Find N3

يحتوي هاتف Oppo Find N3 (وشبيهه العالمي OnePlus Open) على أفضل كاميرا 70 مم (3x) على أي هاتف في الوقت الحالي وهو الهاتف الموجود في جيبي وأنا أنهي عام 2023.

نظام كاميرا Hasselblad بالكامل في Oppo Find N3 من الدرجة الأولى - تعمل الأجهزة القوية والبرامج الهادفة معًا على رفع Find N3 إلى مستوى أعلى من جميع الهواتف القابلة للطي ومعظم الهواتف الأخرى.

لكنني اخترت عمدًا Oppo Find N3 على OnePlus Open لسببين - النموذج الذهبي هو أجمل هاتف صورته في عام 2023 - ولأي سبب، يسمح لي Oppo باستخدام 3x في الظلام، بينما تستخدم OnePlus الكاميرا الرئيسية والتقريب الرقمي.

أجمد 5 موبايلات في التصوير هذا العام| iPhone 15 مش وسطهم



نفس الأجهزة وبرامج متماثلة على ما يبدو، ومع ذلك فإن Oppo سعيد تمامًا بالتصوير باستخدام 3x الأصلي، بينما تستخدم Open 3x فقط في أشد حالات الإضاءة المنخفضة.