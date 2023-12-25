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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

مميزات جبارة لـ هواتف Oppo الحاصلة على تحديث أندرويد 14

هواتف Oppo التي حصلت
هواتف Oppo التي حصلت على تحديث أندرويد 14..م

الأخبار السارة لمستخدمي OPPO A77 في الهند - الإصدار الرسمي لـ ColorOS 14 x Android 14 هنا! يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على التحديث والاستفادة من أحدث الميزات على أجهزتهم.

لتتأكد من عملية تحديث سلسلة ، تأكد من أن OPPO A77 يعمل بالإصدار القابل للاكتشاف: CPH2385_13.1.1.550 (EX01) / CPH2385_13.1.1.403 (EX01). تطبيق التحديث عملية مباشرة - انتقل إلى الإعدادات> حول الجهاز> اضغط على الجزء العلوي من الصفحة> اضغط على الرمز أعلى اليمين> الإصدارات التجريبية> الإصدار الرسمي> تطبيق الآن. بعد التطبيق ، اكتشف التحديث وقم بتنزيل الإصدار الجديد.

ومع ذلك ، قبل الغوص في التحديث ، من الأهمية بمكان عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية المهمة لتجنب أي خسارة محتملة بسبب عدم التوافق أو الظروف غير المتوقعة.

بعد التحديث ، سيقوم نظام التشغيل بتحسين جهازك ، مما قد يتسبب في مشكلات مؤقتة مثل ارتفاع درجة حرارة الجهاز والتأخر ونفاد البطارية بسرعة. للتعامل مع هذا ، يوصى بإيقاف تشغيل الشاشة وشحن جهازك لمدة ليلة كاملة بعد التحديث الناجح. بدلاً من ذلك ، استمر في استخدام الجهاز ، ويجب أن يعود إلى طبيعته في غضون أيام قليلة.

ضع في اعتبارك أن بعض التطبيقات الخارجية قد تواجه مشكلات توافق مع Android 14. لتجنب أي أعطال مثل التأخير أو التعطل ، قم بتحديث هذه التطبيقات إلى أحدث إصدار في متجر التطبيقات بعد حصول جهازك على التحديث الجديد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، إليك ما يمكنك توقعه من تحديث ColorOS 14.

 

ميزات ColorOS 14:

 

التصميم الأكوامورفي:

-استمتع بمؤثرات صوتية محسّنة وأنظمة ألوان وتفاعلات. -استمتع بعشرة نغمات رنين جديدة ذات طابع أكوامورفي للمكالمات والمنبهات والإشعارات. -استفد من نظام التلوين الأكوامورفي الذي يتكيف ديناميكيًا لتجربة مستخدم أكثر حدسية. -شاهد تصميم Aqua Dynamics يبسط التفاعلات ، ويمتد إلى شريط الحالة.

شاشة عرض Always-On (AOD) محدثة:

-تعرض AOD  مشاهد طبيعية ، بما في ذلك AOD Go Green للتوعية بتغير المناخ. -استكشف صفحات Environment Vision المرتبطة بعدد الخطوات اليومية.

اللمسة الذكية ومشاركة المحتوى بسلاسة:

-استخدم Smart Touch المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام اليومية. -استخدم File Dock على Smart Sidebar لمشاركة المحتوى بسلاسة ، ودعم تقسيم الشاشة والنوافذ العائمة.

التعتيم الذكي للصور وترقية محرك Trinity:

-Smart Image Matting يفصل الكائنات عن الصور أو إطارات الفيديو المتوقفة. -استمتع بترقية محرك Trinity لتحسين سلاسة واستقرار الجهاز.

الشحن الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وضمان الخصوصية:

-يضبط الشحن الذكي تيار الشحن بناءً على ظروف الاستخدام ، مما يقلل من تآكل البطارية غير الضروري. -أولوية للسلامة والخصوصية مع إمكانيات Android 14 المدمجة. -استفد من Picture Keeper ، حيث يمنع التطبيقات من إساءة استخدام الأذونات.

تكامل Snapchat مع Bitmoji AOD:

-استمتع بتصفح أسرع للتطبيقات وتحديثات حول الرسائل وأنشطة الأصدقاء. -جهازك ، سيطرتك.

 

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