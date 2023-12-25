مميزات جبارة لـ هواتف Oppo الحاصلة على تحديث أندرويد 14

الأخبار السارة لمستخدمي OPPO A77 في الهند - الإصدار الرسمي لـ ColorOS 14 x Android 14 هنا! يمكن للمستخدمين التقدم بطلب للحصول على التحديث والاستفادة من أحدث الميزات على أجهزتهم.

لتتأكد من عملية تحديث سلسلة ، تأكد من أن OPPO A77 يعمل بالإصدار القابل للاكتشاف: CPH2385_13.1.1.550 (EX01) / CPH2385_13.1.1.403 (EX01). تطبيق التحديث عملية مباشرة - انتقل إلى الإعدادات> حول الجهاز> اضغط على الجزء العلوي من الصفحة> اضغط على الرمز أعلى اليمين> الإصدارات التجريبية> الإصدار الرسمي> تطبيق الآن. بعد التطبيق ، اكتشف التحديث وقم بتنزيل الإصدار الجديد.

ومع ذلك ، قبل الغوص في التحديث ، من الأهمية بمكان عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية المهمة لتجنب أي خسارة محتملة بسبب عدم التوافق أو الظروف غير المتوقعة.

بعد التحديث ، سيقوم نظام التشغيل بتحسين جهازك ، مما قد يتسبب في مشكلات مؤقتة مثل ارتفاع درجة حرارة الجهاز والتأخر ونفاد البطارية بسرعة. للتعامل مع هذا ، يوصى بإيقاف تشغيل الشاشة وشحن جهازك لمدة ليلة كاملة بعد التحديث الناجح. بدلاً من ذلك ، استمر في استخدام الجهاز ، ويجب أن يعود إلى طبيعته في غضون أيام قليلة.

ضع في اعتبارك أن بعض التطبيقات الخارجية قد تواجه مشكلات توافق مع Android 14. لتجنب أي أعطال مثل التأخير أو التعطل ، قم بتحديث هذه التطبيقات إلى أحدث إصدار في متجر التطبيقات بعد حصول جهازك على التحديث الجديد. مع وضع ذلك في الاعتبار ، إليك ما يمكنك توقعه من تحديث ColorOS 14.

ميزات ColorOS 14:

التصميم الأكوامورفي:

-استمتع بمؤثرات صوتية محسّنة وأنظمة ألوان وتفاعلات. -استمتع بعشرة نغمات رنين جديدة ذات طابع أكوامورفي للمكالمات والمنبهات والإشعارات. -استفد من نظام التلوين الأكوامورفي الذي يتكيف ديناميكيًا لتجربة مستخدم أكثر حدسية. -شاهد تصميم Aqua Dynamics يبسط التفاعلات ، ويمتد إلى شريط الحالة.

شاشة عرض Always-On (AOD) محدثة:

-تعرض AOD مشاهد طبيعية ، بما في ذلك AOD Go Green للتوعية بتغير المناخ. -استكشف صفحات Environment Vision المرتبطة بعدد الخطوات اليومية.

اللمسة الذكية ومشاركة المحتوى بسلاسة:

-استخدم Smart Touch المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتبسيط المهام اليومية. -استخدم File Dock على Smart Sidebar لمشاركة المحتوى بسلاسة ، ودعم تقسيم الشاشة والنوافذ العائمة.

التعتيم الذكي للصور وترقية محرك Trinity:

-Smart Image Matting يفصل الكائنات عن الصور أو إطارات الفيديو المتوقفة. -استمتع بترقية محرك Trinity لتحسين سلاسة واستقرار الجهاز.

الشحن الذكي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي وضمان الخصوصية:

-يضبط الشحن الذكي تيار الشحن بناءً على ظروف الاستخدام ، مما يقلل من تآكل البطارية غير الضروري. -أولوية للسلامة والخصوصية مع إمكانيات Android 14 المدمجة. -استفد من Picture Keeper ، حيث يمنع التطبيقات من إساءة استخدام الأذونات.

تكامل Snapchat مع Bitmoji AOD:

-استمتع بتصفح أسرع للتطبيقات وتحديثات حول الرسائل وأنشطة الأصدقاء. -جهازك ، سيطرتك.



