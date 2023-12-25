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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طائرات الاحتلال تشن غارات على مناطق في جنوب لبنان

صدى البلد

شنت طائرات الاجتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين، عدة غارات استهدفت محيط بلدتي عيتا الشعب وراميا جنوب لبنان، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام لبنانية.

وقبل قليل، أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية، بإصابة جندي إسرائيلي من قوات الاحتياط جنوب لبنان بصاروخ مضاد للدروع أطلقه حزب الله.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الإثنين عن مقتل جنديين ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 17 خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. وبذلك تبلغ حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 156 منذ بدء العملية العسكرية البرية في قطاع غزة في27 أكتوبر الماضي، بينما ارتفعت الحصيلة الكلية منذ بداية الحرب إلى 489.

طائرات الاجتلال الإسرائيلي غارات جنوب لبنان حزب الله صاروخ مضاد للدروع إسرائيل الجيش الإسرائيلي

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