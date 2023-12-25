عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

اكتشاف قاعة مليئة
اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما

اكتشف علماء الأثار بإيطاليا قاعة احتفالات مزينة بجدارية من الفسيفساء ذات الألوان الزاهية في غرفة بمنزل أرستقراطي يعود تاريخه إلى 2300 عام. 

ويعتقد العلماء أن هذا المنزل الذي يقع على تلة بالاتين بروما كان مملوكًا لعائلة عضو من أعضاء مجلس الشيوخ في الفترة الأخيرة من جمهورية روما، وربما كان يقود قوات روما في المعركة.

فسيفساء خلابة

وبحسب بيان مترجم، تتميز الفسيفساء الموجودة بالقاعة بمناظر خلابة مصورة بشظايا من الأصداف البحرية ورقائق من الرخام الملون وقطع من الزجاج وأحجار من الصبغة الزرقاء المصرية وأحجار أخرى، بأسلوب يعرف باسم "روستيكو" (ريفي).

جدارية من الفسيفساء

وقالت ألفونسينا روسو، مديرة حديقة الكولوسيوم الأثرية في روما، في مقطع فيديو مترجم يصف الاكتشاف: "[الفسيفساء] استثنائية حقًا".. "هذا شيء جديد يلهمنا لمعرفة المزيد عن بالاتين، وهو مكان ذو أهمية كبيرة لتاريخ روما."

وأشارت إلى أنه تم اكتشاف قاعة الولائم والفسيفساء خلال أعمال التنقيب التي استمرت خمس سنوات في المنطقة، حيث تم بناء مستودعات تخزين الحبوب الشهيرة في Horrea Agrippianaعلى يد ماركوس فيبسانيوس أجريبا، صديق وصهر الروماني الأول الإمبراطور أوغسطس، بحسب ما جاء في تقرير بموقع Live Science.

الفسيفساء ذات الألوان الزاهية

دوموس والجمهورية المتأخرة في روما

ويعتقد علماء الآثار أن المنزل - الذي يسمى "دوموس" باللاتينية - يعود تاريخه إلى الفترة الجمهورية المتأخرة في روما قبل حوالي 100 عام، عندما تم استخدام الجزء الشمالي الغربي من تل بالاتين لمساكن عائلات أعضاء مجلس الشيوخ، على حد قول (روسو).

وبحسب بيان علماء الأثار، فإن قاعة الاحتفالات عبارة عن "غرفة مصممة لتقليد الكهف". وكان من المفترض أن يتم استخدامه في أشهر الصيف الدافئة لمساعدة السكان على البقاء هادئين، وكان مزودًا بأنابيب من الرصاص تنقل المياه لإنشاء نوافير.

جدارية الفسيفساء

كما تغطي الفسيفساء الجدار النهائي ويبلغ طوله أكثر من 16 قدمًا (4.8 مترًا) ومزينًا بصور الكروم وأوراق اللوتس والأسلحة والأبواق والمناظر الطبيعية الساحلية والسفن. قد تشير بعض الصور إلى انتصار مزدوج في البر والبحر لمالك الدوموس، الذي كان من المفترض أن يكون عضوًا في مجلس الشيوخ - سياسيًا وقائدًا عسكريًا.

إيطاليا الفسيفساء منزل أرستقراطي روما تلة بالاتين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البانية نزل 50 جنيهًا | أسعار الدواجن تتراجع بقوة اليوم الاثنين بالأسواق

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

مهاجم جديد للأهلي.. فتحي مبروك يفجر مفاجأة

7 درجات| الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه الظاهرة

عرض بلجيكي جديد لضم نجم الأهلى في يناير.. تفاصيل

بيان من نقابة الموسيقيين حول أغنية روبي "3 ساعات متواصلة"

مفاجأة مدوية.. الأهلي يوافق على رحيل نجم الفريق المتمرد خلال الانتقالات الشتوية

موضوعات متعلقة

طرود غامضة تصل شواطئ أستراليا تحتوي ملايين الدولارات.. ما القصة!

"يجب اعتقال نتنياهو".. عضو بـ"جنوب أفريقيا" يوجه رسالة لمحكمة دولية| فيديو

المرأة مقدسة.. أسيرات سابقات لدى حماس يتحدثن عن معاملتهم لهن| شاهد

قبيلة أوروبية قديمة استخدمت جلد وأظافر أعدائها في صنع هذه الأشياء |تفاصيل

عمره 2200 عام.. علماء آثار خائفون من فتح قبر بالصين | السبب مروع

يكشفه طوب قديم.. خلل بالأرض عمره 3000 عام | تفاصيل

إسرائيل تلتقط أنفاسها الأخيرة.. ناشط أمريكي يوجه رسالة قوية للعالم| فيديو

جامعة بريطانية تقدم دورات رسمية في «السحر والشعوذة» خلال 2024| تفاصيل

ترشيحاتنا

«يا قوم أليس لي ملك مصر».. اعرف أسرار الآية 51 وأنهار فرعون الواردة فيها

بيان عاجل من حماس بشأن مفاوضات وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

توجهت لإنهاء إجراءات الإفراج فضبطتها الشرطة| القصة الكاملة لحكم حبس سما المصري “للمرة الثانية”

أبرد سجون العالم.. الكشف عن مكان نافالني معارض بوتين بعد أسبوعين على اختفائه

السوبر المصري| الأهلي يتوجه لملعب محمد بن زايد استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عيد ميلادها|ابن غادة عادل يلومها بسبب مشهد جريء.. و25 صورة أثارت الجدل

جمال شعبان: النهجان خلال ارتداء الشراب أو الحذاء.. عرض لمرض خطير

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

في عيد ميلادها الـ49.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة عادل

فيديو

اكتشاف قاعة مليئة بالآثار عمرها 2300 عام في منزل بروما |تفاصيل

"بحب المحشي".. نسرين طافش توضح سبب فشل زيجات الفنانين

حصاد 2023| أعمال فنية وحملات تبرع.. كيف دعم نجوم الفن الفضية الفلسطينية؟

تخفيف الأحمال وموعد انتهاء قطع التيار وإجراءات الحكومة.. تغطية خاصة | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ