صحة القليوبية : إضافة 80 سريرا للأقسام الداخلية للأطفال بالمستشفيات

أعلن الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية زيادة عدد حالات الأطفال التي تحتاج إلي حجز بالأقسام الداخلية بمستشفيات المحافظة.



وأشار الجزار إلى أنه جاري التوسع في إضافة أسرة الأقسام الداخلي للأطفال ، حيث من المقرر اضافة 80 سريرا بنهاية الأسبوع الجاري، موزعة علي جميع مستشفيات القليوبية وهي: مستشفي بنها التعليمي، مستشفي التأمين الصحي ببنها ، مستشفي حميات طوخ ، مستشفي شبين القناطر ، مستشفي القناطر الخيرية ، ومستشفي حميات بنها.



وأضاف وكيل صحة القليوبية أن ذلك يأتى بهدف سد احتياجات الأطفال المرضي الذين يحتاجون إلي حجز داخل أقسام الأطفال بالمستشفيات في ظل الظروف المناخية الباردة.