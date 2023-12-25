مساعد وزيرة الثقافة يُشارك في احتفالية القومي لذوي الإعاقة لإطلاق مبادرة "كن منتجًا"

شارك محمد عبد الدايم، مساعد وزير الثقافة للمشروعات التنموية والاستثمارية نائبًا عن وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، في الاحتفالية التي نظمها المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لإطلاق مبادرة "كن منتجًا"، الهادفة لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة اقتصاديًا، ومنحهم فرصة للمساهمة في الاقتصاد القومي، ورفع الإنتاجية لديهم، وتحقيق دخل مناسب لهم يُساعدهم في إدارة الاستثمارات والمدخرات الخاصة بهم، بهدف رفع مستوى معيشتهم، وضمان حياة كريمة لهم وأسرهم، عبر زيادة معدلات التمكين الاقتصادي والشمول المالي.

وأكد عبد الدايم، أن وزارة الثقافة تولي الأهمية القصوى للمشروعات والمبادرات والفعاليات الثقافية والفنية لذوي الإعاقة، وأوضح أن جهود الوزارة خلال عام ٢٠٢٣ في هذا الإطار شملت عددًا كبيرًا من المبادرات والفعاليات منها مبادرة "أنت مش لوحدك "، التي أطلقها قطاع الفنون التشكيلية لتنظيم فعاليات وورش فنية بالمتاحف والمراكز التابعة للقطاع، والتي نجحت في إقامة ١٠٥ فعالية خلال العام الحالي، إضافة إلى انطلاق فرقة "بنكمل بعض" لذوي الهمم للفنون الاستعراضية، وفرقة عرائس الماريونت من ذوي الهمم، وعمل برنامج متخصص لتقديم أنشطة تعديل سلوك وأنشطة فنية وتنمية مهارات لذوي الهمم وذويهم من متخصصين وتعليم حرف يدوية مثل الفخار والنول، إلى جانب تخريج الدفعة الثانية من فصول ذوي الهمم بأكاديمية الفنون.

بخلاف إطلاق مجموعة من المسابقات لدعم الموهوبين من ذوي الهمم، منها: مسابقة الصوت الذهبي، ومسابقة الإبداع والابتكار للأطفال ذوي الإعاقة، ومشاركة ١٠% من ذوي الإعاقة بمسابقة المبدع الصغير، وتخصيص ٢٠ منحة تفرغ من المجلس الأعلى للثقافة لذوي الهمم.

وعلى هامش الاحتفالية تم توقيع بروتوكول بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤسسة "آل قرة" للتنمية، كما تم عقد مائدة مستديرة عن أهمية الدراما في توصيل معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة الحق في العمل، شارك فيها عدد من الفنانين والمتخصصين في القطاع الثقافي، هم: "الفنانة رانيا فريد شوقي، الدكتورة سهير عبدالقادر، رئيس ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، المنتج هشام سليمان، سفير المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الشاعر، عبدالله حسن، إيمان النشرتي، مصممة الأزياء".