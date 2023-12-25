مرخص من وزارة الصحة|حنان الحسيني: كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن وتقوية المناعة|فيديو

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن كورس الأناسيليوم هو الكورس رقم 1 في مصر في إنقاص الوزن، وتقوية المناعة، و يحسن صحة البشرة و الشعر، بالإضافة إلى أنه يزيد من كفائه الأجهزة الداخلية للجسم.

مكونات كورس الأناسيلسوم

وأضافت حنان الحسيني خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن كورس الأناسيليوم مرخص من وزارة الصحة المصرية، مشيرة إلى أن كورس الأناسيليوم يتكون من مواد طبيعية 100%.



وتابعت:" كورس الأناسيلسوم يتكون من ألياف قشور السيليوم، و التوت البري، الجريب روت، و الجارسينيا، و القهوة الخضراء، و مستخلص الشاي الأخضر"