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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرخص من وزارة الصحة|حنان الحسيني: كورس الأناسيليوم يساعد على إنقاص الوزن وتقوية المناعة|فيديو

الدكتورة حنان الحسيني
الدكتورة حنان الحسيني

قالت الدكتورة حنان الحسيني، إن كورس الأناسيليوم هو الكورس رقم 1 في مصر في إنقاص الوزن، وتقوية المناعة، و يحسن صحة البشرة و الشعر، بالإضافة إلى أنه يزيد من كفائه الأجهزة الداخلية للجسم.

مكونات كورس الأناسيلسوم

وأضافت حنان الحسيني خلال تقديمها برنامج "جو هيلثي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن كورس الأناسيليوم مرخص من وزارة الصحة المصرية، مشيرة إلى أن كورس الأناسيليوم يتكون من مواد طبيعية 100%.


وتابعت:" كورس الأناسيلسوم يتكون من ألياف قشور السيليوم، و التوت البري، الجريب روت، و الجارسينيا، و القهوة الخضراء، و مستخلص الشاي الأخضر"

الأناسيليوم مصر انقاص الوزن تقوية المناعة البشرة الشعر

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