إسرائيل تنفذ إجراء جديدا بشأن محاكمة نتنياهو فبراير المقبل

قالت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الإثنين، إنه ابتداءً من شهر فبراير القادم ستنتقل محاكمة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أربع جلسات استماع في الأسبوع.

وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم"، فإنه حتى الآن، تعقد المناقشات ثلاثة أيام في الأسبوع. وقد تم بالفعل اتخاذ قرار مماثل في يوليو الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب الحرب على غزة.

وأشار موقع "سروجيم" العبري، إلى أن آخر جلسة في المحاكمة كانت يوم 27 سبتمبر، وقال : "لقد مرت أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام، وما زالت المحاكمة في مرحلة الادعاء".

ووفقا للموقع، فإنه من المتوقع أن يشهد محققو الشرطة وهيئة الأوراق المالية الذين حققوا في القضية رقم 4000 – قضية بيزك، ويُتهم نتنياهو في القضية 4000 بمنح مزايا تنظيمية لشركة بيزك للاتصالات مقابل تغطية إيجابية عنه وعن زوجته سارة على موقع إخباري يديره الرئيس السابق للشركة.

وبحسب الموقع ستستمر الأدلة في القضية 4000، مع توصية القضاة للنيابة بالانسحاب من تهمة الرشوة في القضية والاستمرار فقط في جريمة خيانة الأمانة.