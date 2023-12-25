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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب التنسيقية يسأل الحكومة بشأن خطتها لمواجهة ارتفاع أسعار الأسماك

النائب عمرو عزت
النائب عمرو عزت

وجه النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين , عدة أسئلة للحكومة بشأن أزمة الثروة السمكية التي يعاني منها المواطن مؤخرًا نتيجة للارتفاع الجنوني في سلع السلعة، وقال "عزت": إن هناك تباين وتضارب واضح بين البيانات والإحصائيات التي تصدرها الحكومة في وسائل الإعلام، وهذا التضارب يخلق نوع من عدم الشفافية والمصداقية لدى المواطنين تجاه الحكومة.

جاء ذلك خلال كلمتة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين  خلال مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق لطلبى  مناقشة عامة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية- اكتفاء ذاتي وامن غذائي".

وأشار إلى أن هناك  أمور يجب طرحها على الحكومة وتحتاج إلى إجابات واضحة في هذا الشأن على رأسها: ما هي النتائج والعائد على الدولة من المشروع الضخم المعروف ببركة "غليون" في مدينة كفرالشيخ؟ وما هي حقيقة استيراد مصر للسمك الروسي، وتأثير ذلك على الأسماك في مصر.

كما تساءل  أيضًا عن الارتفاع الجنوني في أسعار الأسماك وخاصة أن مصر تحقق نسبة 85% من الاكتفاء الذاتي بحسب تصريحات وزير الزراعة، وما هي خطة الحكومة لمواجهة الارتفاع الجنوني لأسعار الأسماك وخاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم؟

مجلس الشيوخ الثروة السمكية البرلمان الحكومة المزارع السمكية

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