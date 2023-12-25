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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غياب نجم الفريق.. فيوتشر يتلقى ضربة موجعة قبل لقاء بيراميدز بالسوبر المصري

صدى البلد

أعلن البرتغالي ريكاردو فورموسينيو، المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن تشكيل الفريق لمواجهة بيراميدز بكأس السوبر المصري.

وشهدت قائمة الفريق خروج اللاعب عمر كمال عبد الواحد من التشكيل بسبب الإصابة ويعد غياب عمر كمال ضربة موجعة للفريق حيث يعد كمال واحدا من اللاعبين الأساسيين في فريق فيوتشر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جنش

دفاع: جوناثان نجويم، محمد عبد السلام، ، علي الفيل ، باسم علي

وسط: غنام محمد، محمد صادق ، محمد فاروق ، كجالي درامي، عبد الكبير الوادي

هجوم: مروان محسن

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود رزق، بيلو، محمد محمود ، علي زعزع ، هشام عادل ، احمد عاطف ، عمر السعيد.

ويواجه بعد قليل وفي تمام الساعة الثالثة مساءً بتوقيت مصر والخامسة بتوقيت الإمارات فريق مودرن فيوتشر نظيره فريق بيراميدز على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة الرياضي، بنصف نهائي كأس السوبر المصري والمقام في ابوظبي.

استاد محمد بن زايد احمد عاطف البرتغالي ريكاردو السوبر المصري اللاعب عمر كمال بيراميدز جوناثان نجويم

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