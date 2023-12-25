خبير تنمية بشرية يقدم نصائح لكيفية اتخاذ القرارات السليمة في إدارة العمل| فيديو

قدم الدكتور طارق إلياس، خبير التنمية البشرية عدة نصائح لكيفية أتخاذ القرارات السليمة في إدارة العمل، قائلاً:"الشخص المتهور يتخذ القرار مبكراً للغاية، و الشخص المتحفظ يتخذ القرار متأخراً"

ما هي الشخصية المحللة

وأضاف طارق إلياس خلال لقائه عبر فضائية "dmc"، أن إتخاذ القرار يجب أن يكون له موعد محدد، مؤكداً أنه في حاله توافر معظم المعلومات التي تساعد على إتخاذ القرار، إذاً يجب إتخاذ القرار.

وتابع:"و لكن المشكلة الأساسية في طبيعة الشخصية، هناك شخصية تسمى المحللة، و التحليل يصل إلى درجة عنيفة للغاية من التردد، و أحياناً البعض يعيش بالقدر، إن ربنا هو إللي هيقرر، وهذا خطأ ، ربنا أعطانا عقول لنفكر بها، و نستطيع إتخاذ القرارات".