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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة المنصورة يطمئن على سير امتحانات نصف العام بعدد من الكليات

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أجرى االدكتور شريف  خاطر رئيس جامعة المنصورة جولة تفقدية على مدار يومين، للاطمئنان علي سير امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024 بكليات التربية طفولة والتربية الرياضية والزراعة  والتجارة، وذلك وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

واستقبله خلال الجولة  الدكتورة سحر توفيق عميد كلية التربية للطفولة المبكرة ووكلاء الكلية، كما استقبله بكلية التربية الرياضية الدكتور أحمد عبد العظيم عميد الكلية، والوكلاء، كما استقبله بكلية الزراعة الدكتور محمد شطا عميد الكلية والوكلاء، واستقبله بكلية التجارة، الدكتور منى الدكرورى القائم بعمل عميد الكلية والوكلاء .


وأكد  خاطر خلال الجولة أن الجامعة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا حيث يؤدي الامتحانات نحو 210 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة للامتحانات.

وقام رئيس الجامعة خلال الجولة  باستطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أى مشكلات أثناء عقد الامتحانات .

كما شدد رئيس الجامعة خلال جولته على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أى إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الاخلال بعملية الامتحانات بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.

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