ثقافة بورسعيد تحتفل بتوقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي"الأحد

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، الأحد المقبل 31 ديسمبر، بقصر ثقافة بورسعيد، حفل توقيع كتاب "مشروعية حرب أكتوبر في القانون الدولي" للمستشار د. خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي.

الكتاب صدر مؤخرًا عن سلسلة "العبور" بالهيئة، ويؤكد خلاله "القاضي" أن المشروعية القانونية الدولية تفرق بين الحرب الهجومية أو الاستباقية، وبين الحرب الدفاعية، وأن الاحتلال لا ينهي حالة الحرب الهجومية، وإنما يعد هذا الاحتلال مرحلة من مراحل النزاع المسلح فلا ينتهي النزاع به ويظل الاحتلال جريمة عدوان تجرمها مصادر المشروعية الدولية المتمثلة في القانون الجنائي الدولي التعاهدي والعرفي، ومن ثم تجد حرب أكتوبر 1973 -التي فُرِضَت على مصر- مشروعيتها في القرار رقم 242 الصادر من مجلس الأمن الدولي في أعقاب نكسة 1967، القاضي بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي المحتلة، إلى حدود 4 يونيو 1967، فليس هناك من يستطيع أن ينكر على شعب حقه في تحرير أراضيه المحتلة بالغصب والقوة لأن احتلال أرض الغير هو عمل غير مشروع لا سند له في القانون وقواعد السلوك الدولي.

يأتي اللقاء استمرارًا لاحتفالات الهيئة باليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد، واحتفالا بالعيد القومي لمحافظة بورسعيد، ويقام بالتعاون بين الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر مسعود شومان، وإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة بورسعيد برئاسة د. جيهان المالكي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة تعد برنامج حفلات توقيع بمعرض الكتاب المقبل، كما تقوم بإعداد لقاءات حفل توقيع لعدد من الكتب الصادرة عنها بالمحافظات.