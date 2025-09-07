قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الأهلي السابق: مواجهة بوركينا فاسو «نقطة فاصلة».. ويقترح تشكيلًا هجوميًا قويًا

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

قال ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، إن أداء الفراعنة أمام إثيوبيا لم يكن على المستوى المطلوب، رغم تحقيق الفوز في المباراة التي أُقيمت على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأوضح ربيع ياسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي ماركو مراد، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، أن المدير الفني للمنتخب حسام حسن مطالب بإعادة النظر في طريقة اللعب والخطة الفنية، مشيرًا إلى أن المنتخب لم يواجه حتى الآن خصومًا من العيار الثقيل.


وعبّر ربيع ياسين عن ثقته في قدرة حسام حسن على تقديم أداء أفضل في الفترة المقبلة، قائلًا: "المدرب لديه الإمكانيات الفنية واللاعبون يمتلكون المهارات، لكن لا بد من تطوير الأداء الجماعي."


وفي حديثه عن المواجهة المقبلة أمام بوركينا فاسو، وصفها ربيع ياسين بأنها "نقطة فاصلة" في مشوار التأهل، مطالبًا بالدفع باللاعب محمود حسن "ترزيجيه" بجوار حمدي فتحي في التشكيل الأساسي، لما يمتلكانه من قدرات بدنية وفنية مؤثرة.


وأبدى ربيع ياسين دهشته من عدم مشاركة مصطفى محمد في مباراة إثيوبيا، مؤكدًا أن اللاعب يمتلك خبرات كبيرة في مثل هذه المواجهات ويُعد من الأوراق الهجومية المهمة في تشكيلة المنتخب.

وأتم ربيع ياسين ، أن أسامة فيصل يعتبر خيارًا مناسبًا ليكون بديلًا هجوميًا في المنتخب، رغم مستوياته الجيدة في الدوري، مشيراً إلى  أن ترزيجيه يظهر بمستوى أفضل مع المنتخب الوطني مقارنة بأدائه في المباريات المحلية مع الأهلي.


 

منتخب مصر اخبار الرياضة تصفيات كأس العالم حسام حسن

