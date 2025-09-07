مدحت عبدالهادي: الزمالك لا يملك شكلاً.. وتشعر أنه فريق «هواة»

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط عن تصريحات مدحت عبد الهادي لاعب الزمالك السابق عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال مدحت عبد الهادي: "الزمالك لا يملك شكلاً في الموسم الحالي وتشعر أنه فريق (هواه)".



وكان الزمالك قد حصل على توقيع اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الماضية وينتظر النادي اعتماد قيد الكيني بارون أوشينج من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد التأكد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من سلامة إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق الأبيض.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي يوم 13 سبتمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.