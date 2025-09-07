«الحضري»: كلنا داعمون للمنتخب الأول.. وأعتذر عن أي سوء فهم حدث

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط تصريحات عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر الثاني بشأن المنتخب المصري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك .



وقال عصام الحضري : مبروك لـ حسام حسن و منتخب مصر .. وكلنا داعمين للمنتخب الأول ..واعتذر عن أي سوء فهم حدث.

أكد أسامة عرابي، مهاجم الأهلي السابق، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيجري تغييرات كبيرة في تشكيل المنتخب أمام بوركينا فاسو في الجولة المقبلة من التصفيات.

وقال عرابي في تصريحات لإبراهيم نور الدين ببرنامج كورة مصر على الفضائية المصرية: "أتوقع حدوث تغييرات كبيرة في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في المباراة المقبلة من التصفيات."

وأضاف: "منتخب بوركينا فاسو أقوى من منتخبنا الأصلي بمراحل، وأتوقع أن يبدأ مصطفى محمد في الهجوم بدلًا من أسامة فيصل."