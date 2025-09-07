1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم

كشف السفير المصري لدى بوركينا فاسو، محمد الغزاوي، عن تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وأشار الغزاوي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة على قناة الحياة، إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها التوأم حسام وإبراهيم حسن في بوركينا فاسو، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للدوري المصري حتى الآن بسببهما.

وتطرق السفير للحديث عن ملعب المباراة، موضحًا أنه يتسع لـ 28 ألف متفرج، ولم يستضف أي مباراة رسمية منذ 5 سنوات.

وحول حضور الجالية المصرية، أكد الغزاوي أنه من المتوقع حضور نحو 1000 مشجع مصري لدعم المنتخب في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف السفير أن الترتيبات لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو بدأت قبل ثلاثة أيام.

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الإثيوبي بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل.