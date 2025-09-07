قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تفاصيل وأسعار اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلبة 2025 مع قرب العام الدراسي
عودة التسعينيات للأزياء.. ماري لويس بشارة تكشف سر النوستالجيا في الموضة العالمية |فيديو
«أنا أصلي هما تقليد» .. ماجد سامي يُهاجم رؤساء بعض الأندية لهذا السبب
كيف نتعامل مع من يؤذون الناس؟.. يسري جبر يجيب
ريفيان R1S تظهر بإطلالة الثمانينيات وسط ميامي.. صور
بعد 44 عامًا.. «ترامب» يأمر بإزالة خيمة السلام أمام البيت الأبيض | اعرف قصتها
أتمنى لـ «وليد» التوفيق.. سيد عبدالحفيظ يكشف كواليس ترشيحه لمدير الكرة بالأهلي
وسّع يا عم الحج .. تفاصيل اقتحام موتوسيكل استقبال مستشفى بنها الجامعي
يحدث اليوم في مصر .. اعرف كيفية صلاة خسوف القمر ووقتها
1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم
رغم التحديات الاقتصادية| مصر تجذب 12 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.. وخبراء: «شريان للتنمية»
«الغندور» يشكر سيد عبدالحفيظ بعد تصريحاته : «الدم مش تقيل»
رياضة

1000 مشجع.. سفير مصر في بوركينا فاسو يكشف كواليس استعداد الفراعنة لموقعة الثلاثاء الحاسم

منتخب مصر
رباب الهواري

كشف السفير المصري لدى بوركينا فاسو، محمد الغزاوي، عن تفاصيل استعدادات المنتخب الوطني لمواجهة بوركينا فاسو الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم.

وأشار الغزاوي، في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي كريم شحاتة على قناة الحياة، إلى الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها التوأم حسام وإبراهيم حسن في بوركينا فاسو، مؤكدًا أن هناك متابعة مستمرة للدوري المصري حتى الآن بسببهما.

وتطرق السفير للحديث عن ملعب المباراة، موضحًا أنه يتسع لـ 28 ألف متفرج، ولم يستضف أي مباراة رسمية منذ 5 سنوات.

وحول حضور الجالية المصرية، أكد الغزاوي أنه من المتوقع حضور نحو 1000 مشجع مصري لدعم المنتخب في المباراة التي ستقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأضاف السفير أن الترتيبات لمباراة المنتخب الوطني أمام بوركينا فاسو بدأت قبل ثلاثة أيام.

يذكر أن منتخب مصر فاز على نظيره الإثيوبي بنتيجة (2-0) في المباراة التي جمعت الطرفين على ملعب القاهرة الدولي ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وأدار اللقاء الحكم الجنوب أفريقي توم أبونجيل.

منتخب مصر اخبار الرياضة اخبار منتخب مصر تصفيات كأس العالم

ليلى علوي

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الشرقية

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

بكتيريا الامعاء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

