عن شيخ الإساءة للنبي .. عمرو أديب: كان شارب
هدير عبدالرازق تشارك فيديو عن الزنا.. وتعلق: بتجوّز بحلال ربنا معنديش الأمراض دي
صفقة تبادلية .. الشناوي يقترب من الفتح وجوميز مُرشح للأهلي |تفاصيل
طفل يصارع الموت .. ننشر تفاصيل الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار جزئي بعقار الزقازيق
جلسات استشفاء وتدريبات بدنية للاعبي المنتخب استعدادًا لـ«بوركينا فاسو»|شاهد
كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور
وزير الشباب: دعم الرئيس السيسي للرياضة «أمن قومي» لمصر | شاهد
مسئولو «صحة الشرقية» يتفقدون موقع الانهيار الجزئي لعقار بشارع مولد النبي بالزقازيق|شاهد
عائلات الأسرى تضغط على نتنياهو: تفاوضوا الآن قبل فوات الأوان
سعر هيونداي توسان 2024 كسر زيرو.. فبريكا بانوراما
صلاة الخسوف .. كيف كان يصليها النبي بشكل صحيح ودعاؤها المستجاب
وسع يا جدع .. موتوسيكل داخل استقبال مستشفى بنها الجامعي | اعرف الحكاية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

لقطات من بداية الاستعدادات لمُواجهة بوركينا فاسو .. شاهد

علا محمد

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورًا من بداية استعدادات منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وقد حقق منتخب مصر الأول، بقيادة مدربه حسام حسن الفوز امام أثيوبيا في المباراة التى أقيمت امس  على استاد القاهرة في إطار منافسات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة منتخب مصر القادمة أمام بوركينا فاسو فى تصفيات كأس العالم

يواجه المنتخب الوطني نظيره بوركينا فاسو المقرر لها الثلاثاء المقبل على استاد "4 أغسطس" في العاصمة واجادوجو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، ويعود هذا الملعب لاستضافة المباريات الدولية بعد غياب دام أكثر من أربع سنوات.

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" المباراة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي بوركينا فاسو ضد مصر ضمن أقوى 5 مواجهات تشهدها التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، خلال شهر سبتمبر.

الإعلامي أحمد شوبير استعدادات منتخب مصر بوركينا فاسو أثيوبيا الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا

بعد قطعها 3 أيام.. موعد انتظام التيار الكهربائي في 20 قرية وعزبة بأسيوط

توجيهات رئاسية.. تعميم أجهزة مراقبة السكر للأطفال المصابين من النوع الأول

فيفا يفاجئ منتخب مصر بقرار جديد بعد الفوز على إثيوبيا .. ماذا حدث؟

جون إدوارد يفاجئ نجم الزمالك بعد أنباء توقيعه للأهلي .. ما القصة؟

صاحب فيديو تحريم المولد النبوي يعتذر "ابنكم وغلط وكل ابن آدم خطاء"

إقامة صلاة الخسوف غداً.. اعرف وقتها وكيفيتها و5 سنن فعلها النبي عند حدوث الظاهرة

وزارة الأوقاف: اعتلاء المنابر للمعتمدين فقط

المستشار القانوني لـ الزمالك يكشف حقيقة سحب أرض النادي بأكتوبر رسميا

أخبار التوك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: مصر لن يفرض عليها أمر ترفضه.. ومفيش فلسطيني عايز يسيب غزة.. ووزير الطيران يكشف تفاصيل جديدة عن تجديد مطار القاهرة

الاقتصاد

دبلوماسي سابق: مؤتمر شنغهاي يشكل تحولًا سياسيًا واقتصاديًا عالميًا

المتحف المصري

أستاذ نحت: نجاح تجربة تصميم تمثال جديد جذب الاهتمام قبل افتتاح المتحف المصري خطوة صعبة

بالصور

فستان البحر.. ليلى علوي تخطف الأنظار بظهورها

كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

احترس .. فرط بكتيريا الأمعاء يحدث بسبب هذه الأشياء

تحذير عاجل.. مشروبات الدايت تدمر المخ والدماغ

الدكتور محمود سامي قنيبر

الرئيس السيسي كلمه يباركله .. من هو الدكتور البطل محمود سامي قنيبر؟

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026

هل يعتزل ميسي قبل مونديال 2026؟.. رسالة تثير الجدل

كروان مشاكل

بعلن اعتزالي.. أول ظهور لكروان مشاكل بعد الإفراج عنه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. استراتيجية المواجهة الشاملة: كيف تسبق مصر خصومها بخطوة؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا نريد من البرلمان القادم

د.صابر حارص

د.صابر حارص يكتب: خطبة مزعجة ومعايير مطلوبة

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: للعمر حسابات أخرى

يسى بيومي

عيسى بيومي يكتب: هل يمكن إنقاذ الإنسانية من أخطار الذكاء الاصطناعي؟

