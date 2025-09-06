عصام الحضري: “كلنا خلف منتخب مصر بقيادة حسام حسن.. والتأهل للمونديال حلم كل المصريين”

أكد عصام الحضري، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، في تصريحات له مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة “أون سبورت”، دعمه الكامل للجهاز الفني الجديد بقيادة الكابتن حسام حسن في مشوار التأهل إلى كأس العالم وبطولة الأمم الأفريقية.





وقال الحضري: “نحن جميعًا خلف منتخب مصر بقيادة الكابتن حسام حسن، ونتمنى له التوفيق أمام بوركينا فاسو”، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك عميدين من لاعبي كرة القدم، وأن المزاح مع الصقر أحمد حسن جاء في توقيت غير مناسب.





وهنأ الحضري منتخب مصر على الفوز أمام إثيوبيا، مؤكدًا ثقته في قدرة الفريق على تحقيق حلم جميع المصريين بالتأهل إلى كأس العالم.