كلاكيت تاني مرة .. إصابة 4 أشخاص في انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بالزقازيق|صور

الأحد 07/سبتمبر/2025 - 12:33 ص 9/7/2025 12:33:06 AM

أصيب 4 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انهيار جزئي لمنزل بشارع مولد النبي بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى المنتزة بالزقازيق والمستشفي الجامعي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى المنتزة باستقبال 3 أشخاص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

كما استقبل مستشفى الزقازيق الجامعي مصابًا آخر بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

