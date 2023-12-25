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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ.. تدريب موظفي الأرشيف على منظومة الصادر والوارد بمركز استدامة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية لتدريب 37 موظفاً من العاملين بالأرشيف على منظومة الصادر والوارد والتي نظمها المركز التكنولوجي بالتنسيق مع مركز استدامة للتدريب والتطوير بديوان عام المحافظة.

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قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تدريب العاملين بالأرشيف على منظومة الصادر والوارد وتدريبهم على كيفية استقبال وإرسال الخطابات والمراسلات بين جميع وحدات الإدارة المحلية بالمحافظة وكذلك الجهات الخارجية المعاملة معها، عن طريق منظومة الصادر والوارد وذلك لتوفير الوقت والجهد في إرسال الخطابات وتفعيل المنظومة ومواكبة خطط الدولة لرفع كفاءة الجهاز الإداري وإلغاء التعامل بالمكاتبات الورقية بين الجهات وبعضها؛ تطبيقا لجهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

من جانبه، أكد نائب محافظ كفر الشيخ، على التعاون والتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والعمل على رفع كفاءة العاملين بالدورات التدريبية المقدمة لهم من خلال المراكز التكنولوجية والتي تركز على تدريب العنصر البشري بهدف تنمية قدرات العاملين بما يساعد في رفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية وتحقيق نقلة نوعية على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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التحول الرقمي وميكنة الخدمات الخدمات المقدمة للمواطن الدورات التدريبية الدورة التدريبية اللواء جمال نور الدين

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