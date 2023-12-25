تاكل الجو.. كيف احتفلت تحية كاريوكا برأس السنة؟

تميزت الفنانة تحية كاريوكا، باحتفال مميز مختلف عن غيرها في رأس السنة الميلادية، مما جعل العديد من أصدقاءها الفنانين مشاركتها تلك الليلة السنوية، حيث أنهم أجمعوا أن تحية كاريوكا صاحبة أخف دم في حفلة رأس السنة، بلا منازع.

تحية كاريوكا في احتفالات رأس السنة

واعتادت تحية كاريوكا، أن تحجز دوما أكبر طاولة في الأوبرج، ويجتمع حول مائدتها الأحباب وكل من أراد أن يأخذ من تحية "قفشة" أو نكتة" يستقبل بها العام الجديد، وفمه مفتوح لاتساعه من الضحك، فقد كانت تحية كاريوكا نجمة هذه الحفلات سنوايا حتى أنها كانت تأكل الجو بدون أن تقصد ذلك.

صباح تحتفل برأس السنة مع تحية كاريوكا

وكانت تجلس على طاولة تحية كاريوكا الفنانة صباح وزوجها أنور منسى وشلة من الأصدقاء، وكانت رنات ضحك تحية وصباح لا تنقطع طوال السهرة من على مائدة القفش والتنكيت، وبالرغم من ذلك كان يدخل عبد الحليم ليبحث عن أبعد مائدة ليجلس فيها بصحبة صديقه وحيد فريد، فيما تجلس شادية بجوار زوجته مريم فخر الدين ويجلس عماد حمدى بجوار زوجته شادية حتى إذا أطفئت الأنوار يطبع كل واحد منهما قبله على وجه زوجته احتفالا بالعام الجديد.

ذكريات تحية كاريوكا في رأس السنة

وكان من أكثر الذكريات التى ظلت عالقة فى ذهن الفنانة الكبيرة كاريوكا تتحدث عنها وتتذكرها كلما مر عليها عيد رأس السنة هذا الاحتفال الذى حضرته عام 1946 وكانت وقتها تعيش فى أمريكا بعد أن تعاقدت مع شركة فوكس عام 1945.

وقالت كاريوكا، إنه كان قد مر على وجودها بأمريكا ما يقرب من 5 أشهر، وكانت قد ضاقت ذرعاً بالحياة هناك ، وشعرت بالملل من الطعام الأمريكى، وفى هذا الوقت وصلتها دعوة من الطلبة العرب المقيمين فى نيويورك لحضور احتفال عيد رأس السنة، وذهبت الفنانة الكبيرة إلى الاحتفال الذى أقامه الطلبة المصريون فى ناديهم بنيويورك.

وفرحت كاريوكا ، فرحاً شديداً عندما وجدت كل أجوا الاحتفال عربية، المدعوين والطعام واللغة وكأنها عادت إلى مصر، وفرحت بشدة حين وجدت المائدة يتصدرها أطباق البصارة والفول والطعمية وغيرها من أكلات مصرية، وأكلت كاريوكا فى هذه الليلة بشراهة لم تعهدها ولم تصدق نفسها، حيث كانت على استعداد أن تدفع نصف ما تملك لتتناول هذه الأطعمة التى أصبحت أمامها دون أن تتوقع، وكان هذا الاحتفال من أكثر الاحتفالات التى سعدت بها الفنانة الكبيرة وظلت تتذكرها طوال حياتها.