وزير التعليم العالي: مهارات جديدة لخريجي الآداب والحقوق ولا نحتاج لهذا الكم

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن بناء الإنسان هو أحد أهداف الوزارة من خلال مواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعليم.

تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية

جاء ذلك خلال مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن "تدريس العلوم الإنسانية والاجتماعية بالكليات العلمية والجامعات التكنولوجية بمصر".

وعقب الوزير، موضحا أن الوزارة تدرس تطعيم المناهج العملية ببعض العلوم الإنسانية وكذلك العلوم الأدبية ببعض الجوانب العلمية؟.

سوق العمل لا يحتاج هذا الكم من خرجي كليات الآداب

وقال الوزير إن سوق العمل لا يحتاج كل هذا العدد من خريجي الدراسات الأدبية مثل كليات الآداب والحقوق وغيرها، ولابد من تطعيمهم بمهارات أخرى.