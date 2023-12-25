إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

أعلن الإعلامي محمد فاروق عن اتخاذ إدارة نادي ببراميدز قرارا بإقالة جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخروج من بطولة كأس السوبر المصري .

وكتب محمد فاروق من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" وفقًا لـ قـناة أبوظبي:إدارة بيراميدز قررت إقالة باتشيكو بعد الخسارة أمام فيوتشر والخروج من كأس السوبر المصري ".

نجح نادي فيوتشر في خطف بطاقة التأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري لأول مرة في تاريخه، بعد الإطاحة بنظيره بيراميدز، بركلات الجزاء الترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.