أول تعليق لمدرب مودرن فيوتشر عقب التأهل لنهائي السوبر

أبدى البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر سعادته بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح في نصف نهائي كأس السوبر المصري المقام في ابو ظبي بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي.

وقال ريكاردو خلال المؤتمر الصحفي: لعبنا خلال فترة قصيرة مباريات كثيرة، كلا الفريقين اتيحت له فرص، ولكن في النهاية حسمنا المواجهة.

وتابع “ليس من السهل الفوز على فريق مثل بيراميدز، فريق جيد ويمتلك مدربا جيدا للغاية”.

وأكد “تدربنا كثيرا على ركلات الترجيح وحاولنا طوال المباراة الفوز، ولم نكن نرغب ان تصل المباراة لركلات الترجيح، اتيحت لنا العديد من الفرص”.

وعن اصابة عمر كمال اكد ان الأيام الثلاثة المقبلة سيتضح بها كل شيء.