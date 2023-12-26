عيسى الخرافين: نشكر الرئيس السيسي على مجهوداته في تنمية سيناء

أشاد الشيخ عيسى الخرافين شيخ مشايخ قبائل سيناء، بحجم التنمية والتطوير الذي شهدته سيناء على مدار السنوات الماضية.

وقال عيسى الخرافين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"،: "الرئيس السيسي وضع خطة تنمية لسيناء وهي خطة غير مسبوقة".

وتابع عيسى الخرافين: "الخطط القديمة للتنمية في السبعينيات كانت مجرد كلام فقط ولا فعل ".

ونوه عيسى الخرافين بأ،:" خطة الرئيس السيسي هي خطة تنمية شاملة في كافة القطاعات ومنها الزراعة والطرق والإسكان والمياه والصرف الصحي ".

وأكمل عيسى الخرافين: "نشكر الرئيس السيسي على مجهوداته في تعمير وتنمية سيناء، وكذلك على مواقفه التي تحدى بها العالم ".