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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الصداع النصفي.. حيل رخيصة تخلصك منه بسرعة

الصداع النصفي
الصداع النصفي

يعد الصداع النصفي من المشكلات الصحية الشائعة بشكل كبير بين مختلف الأعمار لذا يرغب كثيرون في معرفة كيفية علاجه.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نعرض لكم عدة طرق طبيعية والعلاجات المنزلية للتخلص من الصداع.

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عندما تبدأ أعراض الصداع النصفي، حاول التوجه إلى غرفة هادئة ومظلمة.

أغلق عينيك واسترح أو خذ قيلولة وضع كمادات باردة أو أكياس ثلج ملفوفة في منشفة أو قطعة من القماش على رأسك واشرب الكثير من الماء.

قد تساعد هذه الممارسات أيضًا على التخفيف من ألم الصداع النصفي:

جرب أساليب الاسترخاء:يعرفك الارتجاع البيولوجي والأشكال الأخرى من تدريبات الاسترخاء على طرق للتعامل مع المواقف المثيرة للتوتر، ما قد يساعد في تقليل عدد نوبات الصداع النصفي التي قد تصاب بها.

ضع روتينًا للنوم والطعام و تجنب النوم لفترات أطول أو أقصر مما ينبغي.

حدد مواعيد منتظمة للنوم والاستيقاظ يوميًّا والتزم بها وحاول تناول الطعام في الوقت ذاته يوميًا.

اشرب الكثير من السوائل وقد يكون الحفاظ على رطوبة جسمك وخاصة بشرب الماء.

احتفظ بمدوَّنة لتسجيل نوبات الصداع وسيساعدك تسجيل أعراضك على معرفة المزيد عن محفزات الصداع النصفي والعلاجات الأكثر فاعليةوسيساعد هذا الطبيب على تشخيص حالتك ومتابعة تقدُّمك بين الزيارات.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام و تقلِّل ممارسة التمارين الهوائية بانتظام التوتر، وقد تساعد على الوقاية من الصداع النصفي.

وإذا وافق الطبيب، اختر أنشطة رياضية هوائية تستمتع بها مثل المشي والسباحة وركوب الدراجات و ابدأ بالإحماء ببطء لأن ممارسة تمرينات قوية فجأة قد تسبب لك الصداع.

يمكن أن يساعد الانتظام في ممارسة التمارين الرياضية أيضًا على إنقاص الوزن أو الحفاظ على وزن الجسم الصحي، إذ يُعتقد أن السُمنة من عوامل الإصابة بالصداع النصفي.

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