الدقهلية .. شاب ينهى حياته شنقا بإحدى قرى مركز السنبلاوين

أنهى شاب حياته شنقا باحدى العزب بالدقهلية لمروره بأزمة نفسية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة السنبلاوين يفيد بالعثور على شاب معلقا بحبل من رقبته فى المنزل جثه هامدة.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن الشاب المتوفى يدعى اسلام .ن ع 28 عاما و معلق بحبل بحلقة حديدية بسقف المنزل وأسفله كرسى ويرتدي ملابس ولاتوجد ثمة إصابات أخرى.

وبسؤال والده قرر بقيام نجله بالانتحار شنقا لمروره بأزمة نفسية سيئة منذ فتره ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى السنبلاوين .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة .