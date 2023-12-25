فتاوى تشغل الأذهان.. حكم البائع المبالغ في أسعار السلع وقت الأزمات.. وأفضل طريقة لعلاج الطفل المحسود

فتاوى تشغل الأذهان

هل كحل العين قبل النوم سنة للنساء فقط

حكم البائع المبالغ في أسعار السلع وقت الأزمات

أفضل طريقة لعلاج الطفل المحسود

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في هذا التقرير.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن وضع الكحل في العين كان معروفا لدى العرب قبل الإسلام يستعمله الرجال والنساء للدواء والزينة

وأضاف “ ممدوح” في إجابته عن سؤال : هل كحل العين قبل النوم سنة للنساء فقط

؟، أن الإسلام فى احتياطه لصيانة الأعراض والفتنة، أمر بالإمتناع عن كل المغريات وستر مفاتن المرأة، منوها أن الكحل فى العينين من الزينة الظاهرة للمرأة المعفو عنها.

وأشار إلى أن المراد بالزينة المعفو عنها مثل الكحل هو مالم يكون مبالغا فيه ولا ملفتا لنظر الرجال، وما يزيد عن اللائق من الكحل مما تتفنن فيه نساء العصر فإن الغالب فيه هو الفتنة والإعجاب وليس تحسين الوجه، والزينة تشمل الكحل والمكياج والحلي ووضع الكحل فى العين حلال ولا شئ به بشرط أمن الفتنة.

واستشهد بقوله تعالى قوله تعالى : ( وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ).

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، على سؤال يقول: ما حكم البائع الذي يبالغ في سعر السلع وقت الأزمات؟

وقال عاشور في جواب سائل يقول: عند حدوث أزمات في قلة المعروض من بعض السلع كالسكر مثلا نجد مبالغة في الربح عند بيعها ، فما الحكم ؟: يتنوع الحكم في الربح الناتج عن عَملياتِ البيع في هذه الصورة تنوعًا كبيرًا؛ حيث يكون حَرامًا إذا شاب البيع تغرير أو كذب، أو اتخذ التاجر أساليب غير مشروعة تؤدي لرفع ثمن سلعته، كالمزايدة في السعر ممن لا يرغب في الشراء، وكالاحتكار، واستغلال الفرص بِتَلقِّي من لا يعرف الأسعار، وهو ما يعرف بـ«تلقي الركبان».

وتابع: المفهوم من نُصوصِ الشرع الشريف ترك تحديد نسبة الربح على السلعة للأعراف وظروف الأسواق والتجارة؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ الله بَعْضهُمْ من بَعْض " ، مع حث التجار بمراعاة الرفق والقناعة والتيسير ، فضلًا عن الالتزام باللوائح والنظم التي تضبط الأسواق وتَحُولُ دون وقوع الضرر على البائع والمشتري .

وشدد: أنَّ تَحديدَ نسبة الربح أمرٌ مُتعلقٌ من حيث الأصل بحسب العرضِ والطلبِ وأحوال الدولة الاقتصاديَّة، والمبالغة في الربح محرمة شرعًا إذا ارتبطت باتخاذ التجار الوسائل التي تؤدي إلى ذلك كالاحتكار ونحوه، أو بمخالفة تعليمات الجهات المختصة . وتزداد الحُرْمة والإثم والجُرْم في وقت الشدائد والأزمات واحتياج الناس .

وتلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “ما علاج الحسد والعين للأطفال، لأن بنتي كانت تأكل كل شيء والآن لم تعد تأكل سوى نوعين فقط؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: “جيبي الرقية الشرعية من النت أو مكتبة أو أى مكان واقرأيها عليها مرة الصبح ومرة بالليل إلى أن تتحسن الأوضاع، واعرضيها أيضا على طبيب لعل فى حاجة معينة أخرى هى السبب في ذلك”.

وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أن على السائلة المشى فى طريقين الأول قراءة الرقية الشرعية لعلاج الحسد مرة الصبح ومرة بالليل، وفى نفس الوقت تسلك مسلكا آخر وهو عرضها على الطبيب، لعل هناك شيء فيها يتسبب في ذلك فيعالجها من هذه الحالة.

