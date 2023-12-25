بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

احتفل،اليوم، الدكتور هاني الناظر ، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، باول عيد ميلاد له بعد إصابته بمرض السرطان

واحتفل دكتور هانى الناظر ، باول عيد ميلاد له بعد إصابته بمرض سرطان الدم بطريقة خاصة على صفحته على الفيس بوك من خلال الإجابة على رسائل المتابعين الطبية وتلقي الهداية منهم وهى الدعوات الخالصة من القلب

وكتب هانى الناظر في احدث منشور له على الفيس بوك “ هذه ليلة يوم ميلادي وقد تعودت عندما كنت صغيرا علي الاحتفال بها مع أبي وأمي وأخي وفي شبابي مع اصدقائي وبعد زواجي احتفل بها مع زوجتي وابنائي وأحفادي وأسعد بهداياهم الرمزية اما اليوم احتفل بها ومعي زوجتي فقط دون الأبناء والأحفاد وقد يبدو هذا وكأنه شئ مؤلم نفسياً ولكن الحقيقة غير هذا ”

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واستكمل هانى الناظر حديثه، فقد اكرمني الله بصحبة رائعة وهي حضراتكم وأجمل الهدايا وهي دعائكم المستمر وصلواتكم من أجلي وتمنياتكم لي بالشفاء والتي لا تتوقف ..فأسأل الله أن يبارك في حضراتكم وفي صحتكم ويحفظكم وأشكركم من كل قلبي وكل عام وأنتم بخير وأمان

واختتم هانى الناظر منشوره قائلا:"ملحوظة أيضاً من أجمل الهدايا التي من الممكن أن أستقبلها منكم الأن هي أسئلتكم الطبية وإجابتي عليها والتي دائما تسعدني وتفرحني فلا تحرموني منها