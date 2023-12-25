عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها

رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد

أصبحت إثيوبيا أحدث البلدان التي عجزت عن سداد ديونها في أفريقيا بعد أن فشلت في سداد دفعات الفائدة بعد انتهاء فترة السماح اليوم الاثنين.

وكان من المفترض أن تسدد إثيوبيا قسيمة بقيمة 33 مليون دولار في 11 ديسمبر الجاري، وقال أحمد شيدي وزير المالية الإثيوبي، إن الحكومة لم ترغب في سداد المبلغ لأنها "تريد معاملة جميع الدائنين بنفس الطريقة". 

وأكد هنجت شامل، كبير مستشاري الإصلاح في وزارة المالية الإثيوبية، اليوم الاثنين، أن الدفعة لم ولن يتم دفعها. وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مع الدائنين الثنائيين الشهر الماضي لتعليق مدفوعات الديون، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج.

ويضع هذا التخلف إثيوبيا بين عدد متزايد من الدول النامية التي تخلفت عن سداد سندات اليورو في السنوات الأخيرة، بما في ذلك زامبيا وغانا وسريلانكا.

وفي اقتراحها المضاد لإعادة الهيكلة، طلبت الحكومة الإثيوبية من حاملي السندات تمديد فترة استحقاق الدين من يوليو 2028 إلى يناير 2032، وخفض القسيمة إلى 5.5% من 6.625% الحالية.

وقالت لجنة مخصصة من حاملي السندات في وقت سابق من هذا الشهر إنها تعتبر قرار عدم سداد الدفعة "غير ضروري ومؤسف".

وتسعى إثيوبيا إلى إعادة التفاوض بشأن التزاماتها من خلال الإطار المشترك لمجموعة العشرين، والذي بدأ يكتسب زخما بعد أن أحرزت زامبيا وغانا تقدما في إعادة هيكلة ديونهما. ويسمح ذلك بتنسيق تخفيف أعباء الديون من جانب المقرضين من القطاعين العام والخاص، من أجل وضع معايير لمعالجة الديون.

وتوصلت إثيوبيا إلى اتفاق مبدئي مع الدائنين الثنائيين لتعليق مدفوعات الديون، بعد أن سعت إلى إعادة صياغة التزاماتها منذ عام 2021 حيث أدت الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية إلى تدهور معنويات المستثمرين واستنزفت النمو الاقتصادي.

إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها اثيوبيا أحمد شيدي وزير المالية الإثيوبي وزير المالية الإثيوبي وزارة المالية الإثيوبية إفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

صرف المعاشات الاثنين المقبل |اعرف حقيقة الزيادة الجديدة

بعد فوز الأهلي .. تعرف على موعد نهائي السوبر المصري

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

ترشيحاتنا

خطوات الحصول على سيارات المعاقين في 2024.. وتسهيلات من وزارة التضامن الاجتماعي

بـ12 صاروخا.. شاهد لحظة قصف المقاومة الفلسطينية لـ عسقلان المحتلة

استشهاد 5 فلسطينيين بسبب غارة إسرائيلية على منزل في خانيونس

قرارات صادمة من بايدن تهدد بتدمير الدولار الأمريكي

رسميا.. إثيوبيا تتخلف عن سداد ديونها

أول فتاة مصرية تفوز بنصف مليون جنيه في حفظ القرآن.. صورة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

كم مدة السجن| كيف تسببت ابنة إبراهيم سعيد في حبسه؟.. تفاصيل

رغم فوائده العديدة.. احترس من أضرار القرنفل

توقعات الأبراج 2024.. 6 مواليد يصبحون من الأغنياء في العام الجديد

فيديو

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

موعد إجراء قرعة حج الجمعيات وإعلان أسعار البرامج

مكنش طرف فالمشكلة .. إنهاء حياة عريس الخانكة بسبب مشاجرة بين عائلتين

شجرة عيد الميلاد وملابس بابا نويل.. شاهد احتفال النجوم بـ الكريسماس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ