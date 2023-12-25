أول تعليق من الاحتلال الإسرائيلي على دخول طائرة من لبنان مجاله الجوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أن التحذير من تسلل طيران معاد من لبنان إلى داخل المجال الجوي الاسرائيلي، هو إنذار كاذب.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا لـ حزب الله في لبنان وسيرد بقوة على كل استهداف لإسرائيل.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “مستعدون على كل الجبهات وهناك تحديات كبيرة تواجهنا”.

ولفت المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلي أنه “سيتم إعادة سكان الشمال إلى منازلهم عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك”.