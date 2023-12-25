وزير الدفاع الإسرائيلي: نضرب حزب الله بقوة..وسلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يضرب حزب الله بقوة، مشيرا إلي أن سلاح الجو يحلق بحرية في سماء لبنان.

وأضاف جالانت، خلال تقييم للوضع في القيادة الشمالية: “لن نسمح بالعودة إلى الوضع السابق الذي كنا فيه حتى 6 أكتوبر”، مضيفا: “نحن نضرب حزب الله بشدة.. سلاح الجو يحلق بحرية فوق لبنان وسنكثف كل هذه الجهود”.

وتابع قائلا: “هناك شيء واحد واضح: من أجل إعادة السكان، نحتاج إما إلى العمل التوافقي الذي يهمنا، والذي سيتم فيه تحديد وضع مختلف، أو سنحقق واقعا مختلفا نتيجة للنشاط العسكري”.