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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال إسرائيل أبرز مستشاريه بسوريا

الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني

علق الحرس الثوري الإيراني، اليوم الإثنين، علي اغتيال إسرائيل لأحد أقدم مستشاريه في سوريا، رضا موسوي.

وقال الحرس الثوري الإيراني: “الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، أن ضابطا كبيرا في الحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية  على العاصمة السورية دمشق.

وحسب وكالة “تسنيم”، قُتل رضا موسوي في غارة جوية اليوم في السيدة زينب بضواحي العاصمة السورية دمشق.

تفاصيل مصرع ضابط بارز بالحرس الثوري الإيراني في غارة إسرائيلية على دمشق

رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق

وأضافت أن “موسوي كان أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري الإيراني في سوريا، ومقربًا من قائد فيلق القدس السابق التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي قُتل في غارة أمريكية بطائرة بدون طيار في يناير 2020 عند وصوله إلى بغداد”.

الحرس الثوري الإيراني إسرائيل سوريا رضا موسوي

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