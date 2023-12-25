رويترز: مصرع عضو كبير بالحرس الثوري الإيراني خلال غارة إسرائيلية بمحيط دمشق

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الإثنين، نقلا عن مصدرين أمنيين، بمقتل عضو كبير في الحرس الثوري الإيراني خلال غارة جوية إسرائيلية على أطراف العاصمة السورية.

بدورها، أفادت قناة “الميادين”، بوجود أنباء عن مصرع قائد عسكري بارز في الحرس الثوري الإيراني في القصف الإسرائيلي بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلامية، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه سماع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت الوسائل الإعلام، أن الغارات الإسرائيلية استهدف ميليشيات إيرانية وقوات للنظام السوري في العاصمة دمشق.