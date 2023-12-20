عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصادر سورية تكشف أسباب انفجارات ريف دمشق والقنيطرة

ارشيفي
ارشيفي

قالت مصادر محلية في الجولان المحتل، لـ إذاعة “شام إف إم”، إن أصوات الانفجارات التي سُمعت أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وريف القنيطرة؛ ناتجة عن القصف المتبادل بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على محوري مزارع شبعا، وجبل الشيخ بقسمه المحتل.

وأوضحت الإذاعة، نقلا عن مصادرها، أن بعض القذائف والشظايا، سقطت ضمن السهول والأراضي الزراعية في جبل الشيخ، عند مثلث الحدود السورية اللبنانية المتداخلة مع الجولان.

ونبهت كذلك إلى سقوط قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة قرب بلدتي مسعدة وعين قنية المحتلتين في الجولان، وما أسفر عن تفعيل صفارات الإنذار.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يفجر مفاجأة عن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد

عواصف رملية وترابية تضرب القاهرة خلال ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد

احذر من سخونة الـ 3 أيام| متحور كورونا الجديد يثير قلق الجميع.. وهذه أبرز الأعراض

التجار أبرياء.. الفلاحين تكشف الأسباب الخفية وراء أزمة البصل

فتوح يجدد لنادي الزمالك بـ45 مليون جنيه| تفاصيل

بعد انفصالها عن أحمد فهمي| قرار جديد من هنا الزاهد.. تفاصيل

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

ملكة الحرام.. كواليس سقوط صاحبة كباريه شهير في الجيزة

ترشيحاتنا

استمرار إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الشبابية والرياضية

دعاء استقبال السنة الميلادية .. احرص على هذه الابتهالات

شعبة الذهب تتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر لهذه الأسباب

إعلان التعبئة.. إجراء عاجل من الحوثيين لإرسال مقاتلين إلى غزة

أحمد موسى: مصر أنفقت من 300 لـ500 مليار جنيه على استصلاح الأراضي

دبلوماسيون بمجلس الأمن: نشعر بالإحباط إزاء تأجيل التصويت على وقف القتال بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الفراولة؟

تتربح من جسدها.. حبس سيدة التيك توك بـ6 أكتوبر لنشرها فيديوهات خادشة للحياء

خبير تغذية يقدم فوائد سلطة الحمص

لمع هذا الموسم فقط|الأستقرار على بديل موهوب الأهلي.. والزمالك يسعى لخطف اللاعب

فيديو

قصة الحب السبب.. وائل جسار يعلن تفاصيل اعتناق زوجته الإسلام|فيديوجراف

أعلى فائدة على شهادات الاستثمار | تعرف عليها

مفيش ست عاقلة هتنزل عريانة.. تصريح صادم من هيدي كرم لمنتقديها| فيديو

أبرزهم شيرين وتامر حسني.. الطلاق يضرب مشاهير الوسط الفني في 2023 |«فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: التدقيق اللغوي والذكاء الاصطناعي

يسرا نصرالله

يسرا نصرالله تكتب: علمتني فلسطين

اﻟﻤﺰﻳﺪ