مصادر سورية تكشف أسباب انفجارات ريف دمشق والقنيطرة

قالت مصادر محلية في الجولان المحتل، لـ إذاعة “شام إف إم”، إن أصوات الانفجارات التي سُمعت أقصى ريف دمشق الجنوبي الغربي، وريف القنيطرة؛ ناتجة عن القصف المتبادل بين المقاومة اللبنانية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، على محوري مزارع شبعا، وجبل الشيخ بقسمه المحتل.

وأوضحت الإذاعة، نقلا عن مصادرها، أن بعض القذائف والشظايا، سقطت ضمن السهول والأراضي الزراعية في جبل الشيخ، عند مثلث الحدود السورية اللبنانية المتداخلة مع الجولان.

ونبهت كذلك إلى سقوط قذائف صاروخية في مناطق مفتوحة قرب بلدتي مسعدة وعين قنية المحتلتين في الجولان، وما أسفر عن تفعيل صفارات الإنذار.