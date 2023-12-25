شاهد| قصف إسرائيلي عنيف على منطقة السيدة زينب في دمشق بـ سوريا

أفادت وسائل إعلامية، اليوم الإثنين، بأن الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب قرب دمشق في سوريا بقصف عنيف.

وقالت المصادر الإعلامية، إنه سماع دوي انفجارات قوية تهزّ العاصمة السورية دمشق وريفها سوريا بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضافت الوسائل الإعلام، أن الغارات الإسرائيلية استهدف ميليشيات إيرانية وقوات للنظام السوري في العاصمة دمشق.

https://x.com/Military_OSTX/status/1739284695748120896?s=20

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن طائرة استخبارات إلكترونية ومراقبة جوية، من السرب 122 في سلاح جو الإسرائيلي، اخترقت الأجواء السورية.

وأجرت الطائرة الاستخباراتية الإسرائيلية استطلاعا جويا مكثفا باتجاه المنطقة الجنوبية من سوريا ومحيط العاصمة دمشق إضافة إلى غزة.