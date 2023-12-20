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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وسائل إعلام: انفجار عنيف في محيط مطار دمشق

أرشيفية
أرشيفية

أفادت وسائل إعلام سورية، اليوم الأربعاء، بسماع دوي انفجار ضخم في محيط مطار دمشق الدولي.

وقالت وسائل الإعلام، إن انفجار حدث قرب طريق مطار دمشق الدولي وشوهد تصاعد أعمدة الدخان في المنطقة.

وأضافت أنه لم تعرف الأسباب والنتائج حتى اللحظة.

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