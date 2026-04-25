إنشاء بالوعات الأمطار وتحسين تصريف المياه بالشوارع ببني سويف

تواصل محافظة بني سويف، تنفيذ أعمال موسعة لإنشاء وتحسين منظومة تصريف مياه الأمطار بعدد من الشوارع والمناطق الحيوية، وذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف الحد من تجمعات المياه وتحسين كفاءة البنية التحتية للصرف.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، التي صدرت عقب موجة الطقس والأمطار التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، وخاصة بمدينة بني سويف، حيث تم رصد عدد من نقاط تجمع المياه في بعض الشوارع، وعلى الفور وجّه المحافظ بعمل دراسة شاملة بالتنسيق بين مديرية الطرق والوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وبناءً على ذلك، تم إعداد خريطة تفصيلية لنقاط تجمع مياه الأمطار، والتي بلغت نحو 55 نقطة على مستوى المحافظة، وتم معاينتها على الطبيعة وتحديد أولويات التدخل، مع تكليف مديرية الطرق بتنفيذ الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأسفرت الدراسة عن تحديد 30 موقعًا لإنشاء بالوعات أمطار جديدة بنظام المشاركة المجتمعية، حيث بدأ التنفيذ الفعلي بالفعل، وتم الانتهاء من 5 بلاعات وجارٍ تنفيذ 5 أخرى، على أن يتم استكمال باقي الأعمال تباعًا للوصول إلى المستهدف.

كما شملت الخطة قيام الوحده المحليه بتنفيذ عدد من غرف التجميع الخرسانية في بعض المناطق التي لا تتوافر بها شبكات صرف صحي، بحيث يتم التعامل معها من خلال سيارات الكسح، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي تجمعات مياه.

وفي السياق ذاته، وجّه المحافظ بمواصلة أعمال تطهير ورفع كفاءة بلاعات الأمطار القائمة والتأكد من جاهزيتها الدائمة، إلى جانب متابعة مستمرة من مركز السيطرة بديوان عام المحافظة لضمان سرعة التعامل مع أي طوارئ.

حيث تابع اليوم أحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ الجولة الميدانية التي قام بها المهندس ناصر فراج مدير مديرية الطرق، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة بني سويف، لتفقد مواقع الأعمال الجاري تنفيذها لمتابعة تنفيذ الخطة على أرض الواقع، والتأكد من سير الأعمال وفق البرنامج الزمني المحدد، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ.



