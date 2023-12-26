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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العالم يعتمد على الثورة الصناعية.. مستشار وزير التعليم العالي يكشف أهمية الجامعات التكنولوجية

الجامعات التكنولوجية
الجامعات التكنولوجية

أكد الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتكنولوجيا، أن العالم كله الأن أصبح يعتمد على الثورة الصناعية، مشيرا إلى أن التعليم الفني والصناعي معروف في أوروبا منذ أكثر من 100 عام.

وقال أحمد الصباغ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، أن الدولة على مدار فترات طويلة، اعتمدت على التعليم الجامعي العام فقط، ولم تهتم بالتعليم التكنولوجي، على الرغم من إعتماد بعض الأعمال والوظائف على التكنولوجيا الحديثة.

 

احتياجات سوق العمل

وتابع مستشار وزير التعليم العالي للتكنولوجيا، أن الدولة المصرية، خلال الفترة الأخيرة، على الإهتمام بالتعليم التكنولوجي،  مؤكدا  أن الجامعات التكنولوجية التي عملت على إقامتها الدولة، تقدم برامج تعليمية تلبي احتياجات سوق العمل، وتؤهل الطلاب للحصول على المهارات الفنية والتقنية اللازمة للعمل في قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيا

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