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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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متحدث وزارة قطاع الأعمال: وضعنا خطة لإحياء شركة النصر بعد توقفها منذ 2009

أتوبيس شركة النصر
أتوبيس شركة النصر

أكد منصور عبد الغني، المتحدث بأسم وزارة قطاع الأعمال، أن الدولة المصرية عملت على توطين الصناعة، مع العمل على إستخدام التكنولوجيا الحديثة، مع وجود خطة لتطوير الصناعة، وإدخال صناعات جديدة.

 

وقال منصور عبد الغني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا"، عبر فضائية "أون"، ان "شركة النصر"، إحدى الشركات التابعة للوزارة، مؤكدا أنه تم وضع خطة لإعادة إحياء الشركة، لصناعة السيارات، خاصة أن الشركة توقفت عن العمل من عام 2009.

 

وتابع المتحدث بأسم وزارة قطاع الأعمال، أنه تم العمل على تصنيع أتوبيس نقل جماعي، أو أتوبيس سياحي، وتم بالفعل تصنيع الأتوييس، إضافة إلى العمل على تصنيع سيارات الملاكي.

 

 لصالح بعض الشركات.

وأشار منصور عبد الغني إلى أنه حققت شركة النصر لصناعة السيارات إجمالي مبيعات خلال الشهر الماضى ما يقرب من 35 مليون جنيه مقابل توريد أتوبيسات سياحية وميني باصات لصالح بعض الشركات.
 

وزارة قطاع الاعمال الصناعة شركة النصر أتوبيس نقل جماعى سيارات الملاكي

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