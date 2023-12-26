عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث تخفيف حدة الحرب.. مسئول إسرائيلي كبير يزور البيت الأبيض

البيت الأبيض
البيت الأبيض

كشف مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، عن توقع وصول وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إلى واشنطن اليوم لعقد اجتماعات في البيت الأبيض ووزارة الخارجية حول خطط إسرائيل لتقليص الحرب في نهاية المطاف والانتقال إلى عملية منخفضة الشدة في غزة.

ومن المتوقع أن تعقد اجتماعات ديرمر، أقرب المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات متزايدة بين إدارة بايدن والحكومة الإسرائيلية بشأن الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة الشديدة من الحرب وما سيحدث في غزة بعد ذلك.

وقال مسؤول أمريكي كبير إن القضية الرئيسية للمناقشة بين إدارة بايدن وحكومة نتنياهو هي "كيفية إنهاء الأمور وفي أي إطار زمني".

وأضاف مسؤول إسرائيلي كبير إن من المقرر أن يلتقي ديرمر بمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن وأعضاء في الكونجرس.

وقال المسؤول الإسرائيلي إنه من المتوقع أن يناقش ديرمر خطط إسرائيل للمرحلة منخفضة الحدة من الحرب، والتي يتوقع المسؤولون الإسرائيليون أن تبدأ بحلول نهاية يناير، وكيفية إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة.

وأضاف المسؤول أن ديرمر سيناقش أيضًا تفكير نتنياهو فيما يتعلق بما يحدث في غزة عندما تنتهي الحرب، بما في ذلك من يحكم القطاع على المدى الطويل.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه من المتوقع أيضًا أن يناقش ديرمر المخاوف بشأن مخزون الذخيرة الإسرائيلي ومطالبة الولايات المتحدة بتسريع شحنات الأسلحة.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلاص .. خالد الغندور يعلن خبرا غير متوقع بشأن غرامة كهربا للزمالك

رئيس شعبة الذهب يوجه رسالة عاجلة لـ المواطنين.. فيديو

السوبر المصري.. تصريحات نارية من سيد عبدالحفيظ بعد فوز فيوتشر على بيراميدز

تطورات كبيرة تضرب سوق الذهب اليوم الإثنين في مصر

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

قبل كأس أمم أفريقيا.. أول قرار من فيتوريا بعد إصابة نجم المنتخب

إقالة باتشيكو.. أول قرارات بيراميدز بعد الهزيمة أمام فيوتشر في مباراة السوبر

أمطار في القاهرة بهذا الموعد.. تحذير من الأرصاد بشأن تغير حالة الطقس

موضوعات متعلقة

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم الفلسطينية

العد العسكي بدأ.. إيران اتوعد إسرائيل بشأن اغتيال مستشار قائد الحرس الثوري

بسبب بايدن "غير الكفء".. إعلان مفاجئ من ترامب بشأن الاحتفال بعيد ميلاد

زيلينسكي: الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت خمس طائرات روسية في أسبوع

حماس ترد على تصريحات نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

أوكرانيا تنفي سيطرة الجيش الروسي على منطقة مارينكا في دونستيك

بيان عاجل من إسرائيل بعد انقطاع واسع للكهرباء

أنباء عن انقطاع الكهرباء في جميع أنحاء إسرائيل

ترشيحاتنا

لبحث تخفيف حدة الحرب.. مسئول إسرائيلي كبير يزور البيت الأبيض

شبورة مائية كثيفة.. الأرصاد تحذر من حوادث الطرق

ما هو أجر صيام الثلاث البيض ؟.. غنيمة باردة أوصى بها النبي

الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدينة طولكرم الفلسطينية

حاجة تانية خالص.. شوبير يتغزل في أداء إمام عاشور بمباراة سيراميكا كليوباترا

لماذا حذر رسول الله من تفسير الأحلام؟.. تجنبا لـ9 مصائب تقلب حياتك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السفاح الصامت كلمة السر.. كشف غموض مصرع 6 أشخاص بأسرة واحدة بالشرقية

«نور الريس» يعيد مصطفى كامل للسينما

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

بعد معاناته من السرطان.. الناظر يحتفل بعيد ميلاده بطريقته الخاصة

فيديو

أغنية مثيرة وهذا رد النقابة.. روبي تثير الجدل بأغنية وشكل جديد/فيديوجراف

ياسمين صبري عن التعاون مع محمد إمام: وجود كيميا بيننا أهم حاجة|خاص

كوكاكيين بالملايين .. العثور على طرود غامضة على أحد شواطئ أستراليا

بعد قفزاته الجنونية والتلاعب.. لماذا علقت "آى صاغة" تسعير الذهب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ