أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنوك اليوم.. تفاصيل

شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارا مع أول تعامل لها اليوم 26-12-2023؛ داخل البنوك المصرية المختلفة.



وأعلن الجهاز المصرفي صباح اليوم عن ثبات سعر الصرف الأجنبي والعربي أمام الجنيه المصري .



سعر الدولار



وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو



سجل سعر اليورو أمام الجنيه 33.95 جنيه للشراء و 34.1 جنيه للبيع.



الجنيه الإسترليني



ووصل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه نحو 39.16 جنيه للشراء 39.34 جنيه للبيع



الدولار الكندي



سجل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه نحو 23.25 جنيه للشراء و23.35 جنيه للبيع



الكرون النرويجي



وصل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 3.01 جنيه للشراء و 3.04 جنيه للبيع



الكرون الدنماركي



وصل سعر الكرون الدنماركي أمام الجنيه نحو 4.55 جنيه للشراء و 4.57 جنيه للبيع



الكرون السويدي



سجل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 3.07 جنيه للشراء و 3.09 جنيه للبيع



الفرنك السويسري



وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 35.99 جنيه للشراء و 36.15 جنيه للبيع



الين الياباني



سجل سعر الـ100ين ياباني نحو 21.65 جنيه للشراء و 21.76 جنيه للبيع



الدولار الاسترالي



سجل سعر الدولار الاسترالي امام الجنيه نحو 20.98 جنيه للشراء و 21.08 جنيه للبيع



اليوان الصيني



وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نح 4.31 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع



العملات العربية



أظهرت العملات العربية ثباتا أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم



سعر الريال السعودي



سجل سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



الدينار الكويتي



وصل سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 100.34 جنيه للشراء و 100.8 جنيه للبيع



الدرهم الإماراتي



سجل سعر الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.4 جنيه للبيع



الدينار البحريني



سجل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.76 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع



الريال العماني



وصل سعر الريال العماني نحو 80.06 جنيه للشراء و 80.41 جنيه للبيع



الريال القطري



وصل سعر الريال القطري أمام الجنيه نح 8.42 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع



الدينار الأردني



وصل سعر الدينار الأردني امام الجنيه نح 43.41 جنيه للشراء و 43.65 جنيه للبيع