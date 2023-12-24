الدولار مستقر | أسعار العملات الأجنبية في مصر بمستهل تعاملات الأسبوع

شهدت أسعار العملات الأجنبية في مصر تباينا اليوم الأحد مقارنة بتعاملات يوم الخميس ختام تعاملات الأسبوع الماضي، حيث استقر الدولار دون حدوث أي تحركات على المستوى الرسمي منذ مارس الماضي، وخلال السطور ننشر حركة بيع وشراء العملات الأجنبية خلال اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي، وبنكي مصر والأهلي.



أسعار صرف العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الأحد

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم الأحد مسجلا 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

ارتفع سعر العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي على مدار تعاملات الأسبوع ليسجل اليوم 33.80 جنيه للشراء و 34.05 جنيه مقارنة 33.94 جنيه للبيع سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 11 قرش

وارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم لنحو 38.97 جنيه للشراء و 39.31 جنيه للبيع مقارنة بـ 39.16 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 15 قروش.

وبلغ سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم 35.86 جنيه للشراء 36.23 جنيه للبيع مقارنة بـ 36.02 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع بزيادة 21 قرش.

أسعار العملات الأجنبية في بنك مصر اليوم الأحد

سجل سعر الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع وفقا لآخر تحديث في بنك مصر

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 33.80 جنيه للشراء و 34.05 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم نحو 38.97 جنيه للشراء و 39.31 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الفرنك السويسري مقابل الجنيه المصري في بنك مصر اليوم 35.86 جنيه للشراء 36.23 جنيه للبيع.

أسعار العملات في البنك المركزي اليوم الأحد

واستقر سعر الدولار الأمريكي وفقا لآخر تحديث في البنك المركزي مسجلا 30.82جنيه للشراء و 30.95 جنيه.

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم ليسجل نحو 33.93 جنيه للشراء و 34.9 جنيه للبيع مقارنة بـ 34 جنيه سعر إغلاق الخميس الماضي ختام تعاملات الأسبوع الماضي بزيادة 9 قروش.

وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم 39.14 جنيه للشراء و 39.32 جنيه مقارنة بـ 39.22 جنيه للبيع، سعر إغلاق الخميس الماضي بارتفاع 10 قروش.