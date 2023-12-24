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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد جهود التخلص من الدولار.. ارتفاع حصة عملة جديدة في المدفوعات العالمية

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع اليوان الصيني ليصبح رابع أكثر العملات نشاطا للمدفوعات العالمية من حيث القيمة في نوفمبر 2023، وفقا لأحدث بيانات المعاملات التي جمعتها خدمة الرسائل المالية العالمية “سويفت”.

ووفقا للتقرير، فإنه تم استخدام اليوان الصيني في 4.61٪ من المعاملات، حيث ارتفع من 3.60٪ في أكتوبر وتجاوز حصة الين الياباني، التي انخفضت إلى 3.41٪ من 3.91٪.

وبشكل عام، ارتفعت قيمة مدفوعات اليوان الصيني بنسبة 34.87٪ مقارنة بشهر أكتوبر. ومن حيث القيمة السنوية، تضاعفت حصة اليوان العالمية تقريبا من نوفمبر 2022، عندما شكلت 2.37٪ من المدفوعات.

جهود التخلص من الدولار الأمريكي

وفي الوقت نفسه، انخفضت حصة العملات الرئيسية الأخرى في العالم خلال الشهر، حيث انخفض الدولار الأمريكي من 47.25٪ في أكتوبر إلى 47.08٪.

وانخفضت حصة اليورو من 23.36٪ إلى 22.95٪، بينما تراجع الجنيه الإسترليني إلى 7.15٪ من 7.33٪.

وقال التقرير إن الحصة المتزايدة لليوان في المعاملات عبر الحدود تعكس اتجاه الصين للتحول بعيدا عن الدولار الأمريكي، وكذلك جهود بكين لتعزيز استخدام عملتها الوطنية.

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وأشار الاقتصاديون إلى أن الصين كانت تضغط من أجل المدفوعات بعملات أخرى غير الدولار الأمريكي في التجارة مع روسيا والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية.

اليوان الصيني اليوان الدولار الأمريكى الدولار

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