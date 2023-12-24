عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. محاكمة عامل سرق المواطنين بوهم تغيير العملات

محاكمة عامل سرق المواطنين
محاكمة عامل سرق المواطنين بوهم تغيير العملات

تستكمل محكمة جنح عابدين، اليوم الأحد، محاكمة عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية.

اقرأ أيضًا : 

txt

تجارة في الحي الراقي.. باع رضيعة بـ 50 ألف جنيه..والمحكمة تعاقبه بحكم رادع

txt

حرمان 3 أطباء من مزاولة المهنة في قضية جريمة بشرية

txt

المشدد لـ 3 أطباء تاجروا في الأعضاء البشرية

txt

سيدة وعاطل تاجرا هيروين.. حكم رادع من محكمة جنايات القاهرة

أكدت التحقيقات، قيام أحد الأشخاص بالنصب على المواطنين وإيهامهم باستبدال عملات محلية بأخرى أجنبية، والاستيلاء على ما بحوزتهم من مبالغ مالية ولاذ بالفرار، وأمكن ضبط المتهم وتبين أنه مقيم بمحافظة الجيزة، وعُثر بحوزته على مبالغ مالية عملات محلية وأجنبية.

واعترف المتهم في التحقيقات بمزاولته نشاطاً تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بآخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

اقرأ أيضًا : 

txt

تلقي أوراق المتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة بنها.. غدًا

txt

ينتظرون المشنقة.. إحالة أوراق المتهمين بقتل عامل في الجيزة إلى المفتي

txt

فرغوا البندقية في جسمه .. قرار عاجل بجريمة شبين القناطر

txt

النيابة الإدارية في أسبوع .. وظائف جديدة بشروط محددة

txt

أنت تسأل والقانون يجيب.. متى يحصل ذوو الأرحام على ميراث من المتوفى؟

txt

محاكمة المتهمين بإنهاء حياة عامل في منشأة القناطر .. غدًا

عملات محلية عملات اجنبية تغيير عملات سرقة محكمة جنح عابدين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات والمرتبات وخفض الأسعار.. 3 هدايا من الحكومة أول يناير المقبل

مات من الفرحة.. وفاة المدير الإداري بنادي الترسانة بعد الفوز على غزل المحلة

نجم الأهلي يدخل القلعة الحمراء من أوسع أبوابها بسبب كأس العالم للأندية

خبر ينتظره الملايين| بشرى بشأن إضافة المواليد على بطاقات التموين.. المستندات والخطوات

علاقتنا طيبة .. أول تعليق من بسمة على طلاقها من تامر حسني

انقطاع الكهرباء عن برنامج عمرو أديب على الهواء مباشرة: طلعونا فاصل

غمزة ونظرة وطبطبة.. حكم مباراة الأهلي وأوراوا تنشر صورها مع الشناوي على إنستجرام

أمطار وشبورة .. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم

ترشيحاتنا

بهذه الخطوات.. احصل على بدل فاقد لبطاقة التموين

أمير هشام يكشف تفاصيل اتفاق الزمالك مع فتوح للتجديد

هل يمكن استدعاء إمام عاشور والشحات لمعسكر المنتخب؟.. فيتوريا يحسم الأمر

فرج عامر: موهبة كروية مصرية في طريقه لبرشلونة بانتقالات يناير

رد صادم من روى فيتوريا على واقعة الثلاثي المتمرد بالمنتخب.. شاهد

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ملفت.. إلهام شاهين تثير الجدل بحفل دير جيست

مقطع فيديو يفطر القلوب لأطفال غزة.. ماذا فعلوا للحصول على التدفئة؟

لن تصدق شكلها.. مي كساب تلفت الانتباه بحفل دير جيست

بالترتر.. نجلاء بدر تثير الجدل بإطلالة مختلفة في حفل دير جيست

فيديو

تحديد أسعار 7 سلع أساسية منها السكر والأرز ..دراسة مقترح لضبط السوق

سوق الذهب.. تحرك جديد في أسعار المعدن الأصفر

صدمة للزمالك.. المحكمة الرياضة تقول كلمتها في قضية كهربا

نظرة وابتسامة وطبطبة.. حكمة مباراة الأهلي وأوراوا تثير الجدل بسبب محمد الشناوي| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ