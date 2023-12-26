الهلال الأحمر الفلسطيني يكشف جرائم جديدة لقوات الاحتلال في قطاع غزة

أكد الهلال الأحمر الفلسطيني بغزة ان الوضع الصحي يزداد سوءا مع تواصل الغارات الإسرائيلية حيث لم تعد هناك أي منطقة آمنة في القطاع.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني - بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية صفا - الاحتلال يستهدف المواطنين في مناطق قال إنها آمنة وكذلك يمنع طواقم الإسعاف من الدخول إلى مناطق يستهدفها.

وذكر أيضا : طواقم الدفاع المدني تواجه قيودا من الاحتلال أثناء أداء عملها ونعاني من تكدس الجرحى وشح المستلزمات الطبية ونفاد الوقود

وأتم الهلال الأحمر الفلسطيني : الاحتلال يعتقل الكوادر الطبية دون وجه حق ويقتادها إلى وجهات مجهولة.