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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نادي سينما المرأة يعرض "فليحيا ابو الفصاد" و"مش بالورقة والقلم" بالأوبرا

صدى البلد

يعرض نادي سينما المرأة الذي ينظمة المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير د.حسين بكر كلاً من فيلم "فليحيا ابو الفصاد" تأليف وإخراج "حازم مصطفي" وفيلم "مش بالورقة والقلم" للمخرج "أحمد محمد عبده" وذلك في تمام السادسة مساء الإثنين القادم الموافق ٢٨ ديسمبر بمركز الابداع بدار الأوبرا المصرية.

يذكر أن فيلم فليحيا ابو الفصاد من انتاج المركز القومي للسينما إخراج حازم مصطفي ، تصوير نادر جلال، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم ومحمد الشويري، مونتاج غادة سراج ، ديكور اشرف فاضل ، وهو فيلم قصير تدور أحداثه حول طفل يعيش مع جدته وفي حالة من الجفاء العاطفي بينهما، ويحاول الطفل كسر هذة الحالة من خلال حفل عيد ميلاد.

وشارك الفيلم بعدد من المهرجانات المصرية والدولي، وحصد العديد من الجوائز من ضمنها - جائزة لينين الرملي لأفضل سيناريو - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما ، جائزة افضل تصميم ديكور - من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما - جائزة تقديرية من ملتقي هيلوبوليس للسينما.

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أما فيلم مش بالورقة والقلم فهو من إنتاج المركز القومي للسينما ، إخراج أحمد محمد عبده ،تصوير محمد مطر، مدير إنتاج منيرة محمد فهيم واحمد رفاعي، مونتاج منار حسني وغادة سراج.

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة تديرها الناقدة السينمائية "شاهندة محمد على" لمناقشة الأفلام مع الجمهور.

يذكر أن نادي سينما المرأة بالقاهرة ينظمه المركز القومي للسينما بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، يوم الإثنين الثالث من كل شهر، وتحت إدارة الناقدة السينمائية شاهندة محمد على .

الأوبرا المصرية التنمية الثقافية القومي للسينما المركز القومي للسينما بالورقة والقلم دار الاوبرا المصرية صندوق التنمية الثقافية فليحيا ابو الفصاد قطاع صندوق التنمية قطاع صندوق التنمية الثقافية مش بالورقة والقلم مركز القومي للسينما مركز الإبداع نادي سينما المرأة

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