استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال في جنوب الخليل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاماً) برصاص الاحتلال في الفوار جنوب الخليل، وإصابة آخر بجروح حرجة.

كما أفادت الصحة الفلسطينية بإستشهاد الشاب ابراهيم ماجد الطيطي (31 عاما).

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، وأطلقت الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى إلى استشهاد شاب وفتى وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 17 مواطنا من مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من الأحياء في المنطقة الجنوبية من المدينة، تركزت في حارة أبو اسنينة، ووادي السمن، ومفرق الصاحب، واعتقلت كلا من: جبريل أبو صبيح، وصلاح حيمور، ومعتصم أبو حديد، وجيه أبو حديد، ومحمد الطبنجة، ومصعب الطبنجة، ومصعب محمد نعيم أبو اسنينة، وعبد الكريم أبو رموز، ويعقوب نعيم الزعارير، وفادي أبو داوود، وعمر عبد الرؤوف أبو داوود، ونور شاكر الأطرش، ونادي الأطرش، وحمدي سعيد أبو حسين، ومحمد غالب أبو صبيح، ومنجد روبين مرقة، وباجس يونس عمرو.